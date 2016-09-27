В Москве пройдет первый фестиваль музыкальных театров

Сегодня, 27 сентября, в Москве открывается Первый всероссийский фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку», сообщает РИА Новости.

В фестивале примут участие театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Башкирии, Свердловска, Иркутска, Кузбаса. Фестивальными площадками станут сцены столичных театров, в числе которых Большой, Музыкальный имени Станиславского и Немировича-Данченко, Новая опера.

По словам организаторов фестиваля, это мероприятие призвано показать столичной публике богатый спектр российских музыкальных театров. «Мы решили создать фестиваль-панораму, на котором покажем реальный музыкальный театр, существующий сегодня в России», - говорят они.

Каждый театр-участник представит спектакль, который считает для себя программным. Всего планируется показать 44 спектакля. Откроет фестиваль постановка оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй» петербургского театра «Зазеркалье» на сцене Большого театра. А завершится фестиваль большим гала-концертом и вручением премии «Легенда» выдающимся деятелям музыкального театра.

Фестиваль «Видеть музыку» пройдет с 27 сентября по 4 ноября.