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Otto Dix и Stoneman выступят на фестивале в поддержку бездомных животных

11:59 27.09.2016

Уникальный благотворительный фестиваль «Мы» пройдет в трех городах России.

Фестиваль направлен на поддержку животных, пострадавших от жестокого обращения человека и часть вырученных средств с продажи билетов будет направлена в соответствующий благотворительный фонд.

Примечательно, что на данный момент цена билетов на фестиваль не фиксирована. Посетителям предложено приобрести их по «свободной цене» по принципу «заплати сколько сможешь».

Фестиваль состоится в октябре в Санкт-Петербурге (13.10, клуб Bakcstage), Москве (14.10, клуб Mezzo Forte) и Рязани (15.10, клуб Ozon Live). Состав мероприятия порадует не только любителей rock и metal, но и таких жанров, как industrial, darkwave, alternative. Хэдлайнерами фестиваля станут гости из Швейцарии: Stoneman (dark rock / NDH), Kissin' Black (acoustic rock / dark rock) и Final Cut (thrash metal).

Специальным гостем в Петербурге и Москве станет группа Otto Dix, совместно с которой будет представлен совместный сингл с группой Stoneman «Лолита».

Темы: Благотворительность в России, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Музыкальные фестивали в России
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