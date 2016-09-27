Бывший солист «На-На» тяжело ранен из-за концерта в Донецке

Экс-участник «На-На» Валерий Юрин жестоко поплатился за свое выступление в осажденном Донецке

Валерий Юрин и «На-На»

В конце августа Юрин вместе с экс-солистом группы «Лесоповал» Русланом Казанцевым и другими артистами посетил Донецк. «Мы передавали гуманитарную помощь от Иосифа Кобзона и Московского землячества донбассцев, которое он возглавляет. Встречались с руководителями ДНР Александром Захарченко и Денисом Пушилиным, с командирами и бойцами ополчения. И два дня подряд давали на площади концерты в честь Дня города и Дня шахтера», - рассказал певец «Экспресс-газете».

Спустя несколько дней Юрин должен был выступать на фестивале «Одесса-мама». Певец был против этого, но его туда вписала его девушка — проживающая в Германии певица Наталья Штерн. «К тому времени в Интернете уже появилась видеозапись концерта в Донецке с моим участием, - продолжает Юрин. - Я автоматом стал для украинских националистов врагом. И во избежание возможных провокаций мне пришлось отказаться от выступления в Одессе. Однако отговорить Наташу от поездки на этот фестиваль не смог. Опасаясь, что у нее могут возникнуть там проблемы, отправился в Одессу вместе с ней».

После выступления Наталья на фестивале она вместе с Юриным отправилась выпить пива в летнем одесском кафе. «Специально нашли тихое местечко, где практически никого не было, - вспоминает Юрин. - Вдруг откуда-то появились двое парней. Взяли бутылку водки и подсели за наш стол. Одного звали Дима. Другого - Робик-джан. Как мы уже потом поняли, их появление не было случайным. Судя по всему, эти парни следили за нами от гостиницы.

Валерий Юрин

Поначалу они вроде вели себя тихо-мирно. А потом изрядно подвыпили и заговорили про войну на Донбассе. Начали винить нас, артистов, что мы поддерживаем «агрессию против Украины». Особенно досталось от них Кобзону. Какими только гадкими словами его не обзывали! «Если эта гнида сюда сунется, мы его порвем!» - заявили они. «Зачем вы так говорите про уважаемого человека? - возмутился я. - Сколько Кобзон сделал для мира, вам и не снилось!». В этот момент Робик-джан неожиданно схватил со стола водочную бутылку и с криком «Бей москалей!» разбил ее об мою голову. У меня в глазах потемнело. Я начал вставать, чтобы ему накатить. И тут же получил от него еще один удар по голове - на этот раз здоровенной пепельницей. У меня хлынула кровища. К счастью, я не потерял сознание. И нашел в себе силы двинуть этому Робику в ответ, так что он отлетел метра на три».

Тогда напрошенные соседи начали методично избивать Юрина вдвоем. «Похоже, реально хотели убить, - утверждает он. - Спасло меня вмешательство Наташи. Она не испугалась и стала драться с этими парнями. Так их молотила, что у нее потом все руки были синие. Недаром она выросла в Барнауле. Дала о себе знать сибирская закалка. Парни опешили от того, что женщина вступила в драку. И нам удалось от них отбиться. Они прихватили со стола мой фотоаппарат и убежали. Всего в крови,без обуви, которая потерялась во время драки, Наташа отвезла меня в центральную больницу. Там мне зашили рану на голове. Оказалось, пепельница чудом не попала в висок. «Был бы удар чуть ниже, ты бы уже был не жилец»».

На этом приключения не закончились, а продолжились сначала в полиции, где к Юрину отнеслись крайне недружелюбно, а потом и в аэропорту, откуда он должен был улететь в Москву через Минск. «Меня 40 минут допрашивали четыре человека из СБУ и начальница пограничной службы, - жалуется Юрин. - Настойчиво выпытывали, был ли я 27 и 28 августа на территории ДНР. «Даже если бы и был, в чем проблема?! - недоумевал я. - Я же не воевать с оружием езжу. Мое дело - петь песни и нести всем людям мир». Чтобы от меня отвязались, пришлось пойти на обман. Помогло, что я приехал в Украину по загранпаспорту и в нем не было никаких отметок о пребывании в Донецке. Стояли только печати о пересечении немецкой границы. «В эти дни я был в Германии, - соврал я. - А в Донецк последний раз приезжал пять лет назад». Пригрозил, что меня ждут на концерте в Минске и, если он сорвется, я пожалуюсь их губернатору Михаилу Саакашвили, которого я на самом деле знать не знаю, и они будут платить неустойку. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы мой обман раскрылся. Но в конце концов меня все-таки отпустили. Понятное дело, теперь я в Украину больше ни ногой…»