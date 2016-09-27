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Хворостовский отменил выступление в Венской опере по совету врача

14:20 27.09.2016
Дмитрий Хворостовский. Фото со страницы исполнителя в Facebook
Дмитрий Хворостовский. Фото со страницы исполнителя в Facebook

Знаменитый российский оперный певец Дмитрий Хворостовский отменил свое участие в опере «Симон Бокканегра», которая должна состояться на сцене Венской оперы 30 сентября. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Хворостовского, ему предстоит пройти еще один курс химиотерапии, а потому он был вынужден отказаться от участия в этой постановке. На сайте самой Венской оперы говорится, что партию Симона Бокканегры будет исполнять итальянский баритон Марко Вратонья. При этом имя Хворостовского значится в списке артистов оперы «Травиата», которая будет идти там же с 19 ноября.

Как отметил Хворостовский, он с оптимизмом смотрит на прохождение химиотерапии и ждет предстоящих концертов в Германии и за ее пределами.

Как пишет ТАСС, в России Хворостовский должен выступать 7 и 10 декабря. Он дебютирует на сцене Большого театра в постановке оперы Верди «Дон Карлос».

Летом 2015 года у Дмитрия Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Артист прошел курс химеотерапии после чего вернулся к концертной деятельности. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Онкологические заболевания и борьба с ними
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