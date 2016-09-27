Японский диджей повторил успех PSY с песней про ручку и яблоко

Японский комик и диджей Кацухико Косаки решил составить конкуренцию южнокарейскому рэперу PRY, представив публике шуточную и незамысловатую песню «Pen Pineapple Apple Pen».

Трек был опубликован на видеоканале Косаки YouTube, который более известен под псевдонимом Piko-Taro и за месяц набрал 4,5 миллиона просмотров. Однако популярность композиции принес, как это не странно — Facebook.

Там этот клип, соединенный с пародией от девушек-близняшек Rika & Riko, был опубликован с подписью: «Это будет ваш новый ригтон!» И буквально за пару дней ролик собрал свыше 47 миллионов просмотров и почти 1 миллион репостов.

Текст песни прост и рассказывает о том, что будет, если соединить ручку с яблоком и ананасом. Неожиданный успех трека способствовал тому, что Piko-Taro опубликовал видео, в котором рассказывает, как правильно танцевать под его песню.

В 2012 году южнокорейский рэпер PSY с клипом на песню «Gangnam Style» буквально взорвал интернет, сделав исполнителя звездой мирового масштаба. Только за первые два месяца с момента выхода ролика его посмотрело более 100 миллионов человек. За четыре года ролик на YоuTube набрал уже более 2,6 миллиарда просмотров. Однако, несмотря на то, что после этого PSY выпустил два полноформатных альбома, повторить успех «Gangnam Style» ему не удалось. Последний лонгплей «Chiljip Psy-da» (2015) на родине исполнителя сумел занять только шестую строчку альбомного рейтинга.