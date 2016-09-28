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Новый симфонический оркестр дебютирует на сцене питерского «Мьюзик-холла»

09:44 28.09.2016
Фабио Мастранджело © KM.RU, Ступникова Наталья
Фабио Мастранджело © KM.RU, Ступникова Наталья
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Один из популярных дирижеров в России Фабио Мастранджело представит в новом концертном сезоне вновь созданный на базе санкт-петербургского «Мьюзик-холла» симфонический оркестр «Северная симфония», сообщает ТАСС.

Данный оркестр является самым молодым оркестром Петербурга. Мастранджело собрал его в 2016 году. В конкурсе на 45 мест в коллективе претендовало 320 музыкантов.

Отмечается, что уровень оркестра позволяет сформировать полноценный симфонический репертуар. На 2017 год в «Мюзик-холле» планируется создание собственного хора, который дебютирует в сезоне 2017-2018.

Дебютным выступлением «Северной симфонии» станет концерт из произведений русской классики на сцене «Мюзик-холла». Там же в этом концертном сезоне Мастранджело проведет цикл абонементных концертов «Музыкальные путешествия с Фабио Мастранджело», посвятив отдельные вечера музыке Великобритании, Швейцарии, Японии, скандинавских стран. А в декабре совместно со студией «Ленфильм» дирижер и его оркестр представят концерт, посвященный Году российского кино, в который войдут кинохиты разных десятилетий.

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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