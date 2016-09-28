«Мелодия» выпустит антологию произведений митрополита Иллариона

Фирма грамзаписи «Мелодия» анонсировала выпуск анталогии произведений митрополита Иллариона (Алфеева).

Бокс-сет будет содержать шесть дисков, на которые войдут как широко известные произведения композитора, такие как «Страсти по Матфею», Stabat Mater, «Песни восхождения», «Рождественская оратория»; так и сочинения, ранее не известные публике.

Релиз приурочен к 50-летию иерарха, которое тот отмечал летом текущего года, и увидит свет в октябре. На минувшей неделе в Большом зале Московской консерватории состоялся первый концерт абонемента, посвященного 50-летию митрополита Илариона.

Митрополит Волоколамский Иларион - один из самых известных иерархов Русской православной церкви, личность уникальная в своей многогранности. Владыка – церковный дипломат, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата. Он богослов и историк церкви, имеющий звание доктора богословия и философии, присвоенное ему более чем десятью университетами мира, в том числе Оксфордским.

На счету митрополита Илариона сочинения для хора и оркестра, сочинения духовной и камерной музыки, а также музыка к нескольким кинофильмам. В 2011 году митрополит Иларион совместно с Владимиром Спиваковым создал Московский Рождественский фестиваль духовной музыки, ежегодно проходящий в январе в Московском международном доме музыки. Митрополит Иларион и Владимир Спиваков стали художественными руководителями фестиваля. В 2012 году совместно со скрипачом Дмитрием Коганом создал Волжский фестиваль духовной музыки.