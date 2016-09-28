Группа Otto Dix вернулась к временам юношеского эгоцентризма

Ретроспективный тур группы Otto Dix «Эго» стартовал в Ярославле 20 сентября

«Эго» - альбом хабаровского периода группы, выпущенный до ее переезда в Питер. Песни для этого релиза «диксы» сочиняли весной-летом 2005-го. В «Эго» дебютантам удалось сразу же показать себя во всей красе. Готовый продукт выглядел так, будто группа счастливо избежала периода ученичества и никогда в жизни не набивала руку на сочинении наивных и несовершенных юношеских песенок. Проходных номеров здесь не было, а каждый трек буквально ошеломлял. В музыкальном отношении «Эго» получился смесью дарквейва и готики, однако откровенно депрессивных песен в альбоме, пожалуй, и не найти.

Вокалист Otto Dix Михаэль Драу всегда ценил эту работу, называя ее «маленьким клубочком полудетского эгоцентризма и отправной точкой развития». При этом в поддержку пластинки у группы не было гастрольных туров. Забавно и то, что «диксы» регулярно переиздавали «Эго» в переломные моменты своей истории — один раз в 2007-м после переезда в Питер, другой раз четыре года спустя после альбома «Чудные дни», открывшего для коллектива новые перспективы.

Сейчас, возможно, группа вновь стоит на пороге очередного этапа — и этот взгляд назад совсем неспроста. Отправились на гастроли «диксы» в своем исходном составе — Михаэль Драу за микрофоном, а Мари Слип — за клавишами. Тур охватит центральную часть России, Урал и Сибирь и завершится в середине декабря концертам в Питере и Москве.

Начались гастроли в Ярославле, который в силу своего пограничного положения между центром и севером России отлично подходит для этих целей. Тамошний клуб «Китайский Летчик Джао Да» найти оказалось непросто. Казалось бы: вот точный адрес, вот распечатка карты, вот навигатор в планшете, а поди ж ты!

Большую часть Крестьянского проезда, где и базируется заведение, занимает недружелюбный рынок, в котором так и ожидаешь встретить «брата» Данилу Багрова со стволом и катящимся из рук арбузом. Из-за торговых рядов видна стена «Летчика» и доносятся звуки «диксовского» саундчека. Однако попасть туда со стороны проезда совершенно невозможно. Приходится делать крюк, возвращаться на улицу Нахимсона и нырять в низенькую малоприметную арку. Уф, кажется это здесь. Если б вы знали, насколько с этим «клубом-призраком» перекликается идея песни «Город», которая, конечно же, прозвучит на концерте...

Ярославский «Китайский Летчик Джао Да» вовсе не похож на своего московского тезку. Здесь клуб занимает целых три этажа, отдельно бар, отдельно концертный зал, который способен принять как топовые концерты, вроде «Северного флота», так и сугубо андеграундные команды. На Otto Dix собирается человек сорок (Драу пошутил, что людей примерно столько же, сколько и на первом концерте OD). В основном, продвинутая молодежь студенческого вида и несколько девушек на готик-имидже — впрочем, без особых роскошеств и изысков. На общем фоне сильно выделяется седой бородатый дядечка который самозабвенно танцует на протяжении всего концерта, а потом со знанием дела рассуждает о Кинчеве и Цое. Похоже, завсегдатай...

Михаэль Драу в совершенстве освоил невербальный язык общения с публикой, а поэтому поначалу вовсе обходится без слов. Какое-то время он стоит и молча ждет, надвинув на глаза капюшон, потом изящным движением рук показывает, что неплохо бы подтянуться поближе к сцене и, когда его понимают, удовлетворенно кивает и приступает к первой песне «Белый пепел». В этом накачанном парне трудно узнать трепетного субтильного юношу веремен «Эго». Каждое движение выверено, а сложнее сцены разыгрываются при минимуме вспомогательных средств.

Чтобы показать переход от юношеского эгоцентризма к другим эмоциям, ему достаточно эффектно сбросить капюшон. В «Расщепленном разуме» он будто вытягивает из головы невидимые нити и превращается в кукловода, умело управляющего многочисленными «я» шизоида. Аналогичная манера выбрана в «Виртуальной любви»: на воображаемых клавишах Драу набирает послания невидимому собеседнику, и, отправляя каждое из них, как бы отрывает от себя очередную часть «я», все тщательнее баррикадируется в вымышленном мире.

На «Фетишизме» появляется неотъемлемый сценический атрибут Драу — плетка. Сначала он ей рубит сплеча, потом (в «Любимом немце») убаюкивает ее и, наконец, преднльно усложняет задачу, одновременно перевоплощаясь в распаленного палача и смиренную жертву, только и успевающую закрываться под градом ударов.

Какие-то реплики, конечно, тут излишни, однако Михаэль время от времени направляет зрительские эмоции в нужное русло. То он спрашивает, помнит ли вообще кто-нибудь альбом «Эго», то торжественно объявляет вожделенный многими «Город»: «Вы его давно ждали, вот мы вам его и привезли!». Финальный «Антихрист» способствует еще большему единению музыкантов и зрителей, когда Драу ставит на лбу всем желающим кресты кровавой краской из высокого бокала. И это даже не пресловутая «антихристова печать», а, напротив, прививка от мирового зла, поскольку некоторые получают метку не на лице, а на внутренней стороне предплечья.

Концерт окончен, клавишник Мари Слип спешит за кулисы и на бис выходить не желает. Драу затягивает было а капелла «Зверя», но ему подпевают настолько дружно, что он прерывается («зачем мне петь, когда вы и без того всё знаете»). К некоему компромиссу удается прийти на «Орфее», однако и здесь Михаэль не стал допевать, отослав поклонников к недавно снятому клипу...

Москвичей подобное волшкебство ожидает в клубе «Дом» 17 декабря.