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В Петербурге покажут редкие снимки с последней фотосессии Джона Леннона

16:37 28.09.2016

В России впервые представят широкой публике редкие фотографии Джона Леннона и Йоко Оно, сообщает издание «Петербургский авангард».

Выставка под названием «John and Yoko: A New York Love Story» пройдет в петербургской галерее Kgallery в декабре текущего года. В нее войдут 40 редких снимков, сделанных известным американским фотографом Алланом Танненбаумом в период с 1975 по 1980 годы.

Битломаны знают, что Леннон и Оно не любили фотографироваться. Они делали исключение только для близких друзей. Одним из них был Танненбаум.

В частности на экспозиции будут представлены фотографии, сделанные 26 ноября 1980 года на съемочной площадке клипа «Starting Over» в Центральном парке Нью-Йорка. Затем Йоко Оно предложила снять несколько кадров в фотостудии. Волею судьбы эта фотосессия стала одной из последних: 8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит.

В рамках проведения выставки запланирована встреча с самим фотографом, который поделится своими воспоминаниями о работе со знаменитой парой. Выставка откроется 3 декабря и будет приурочена к празднованию 10-летия галереи.

Темы: The Beatles, Выставки и биеннале в мире искусства, События в мире современной фотографии
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