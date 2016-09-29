Бейонсе и «Ленинград» поборются за награды MTV EMA 2016

Телеканал MTV объявил список номинантов на свою премию MTV Europe Music Awards.

Среди номинантов премии Бейонсе, которая претендует на награды в категориях «Лучшее видео», «Лучшая певица», «Лучшее живое выступление»; Джастин Бибер («Лучшая песня», «Лучший певец»), Адель («Лучшая песня», «Лучшая певица», «Лучшее живое выступление»).

На награды MTV EMA 2016 также претендуют Coldplay, Green Day, Metallica, Muse, Red Hot Chili Peppers, Kings of Leon, Radiohead, Канье Уэст, Дрэйк, Уиз Халифа и многие другие.

В региональной категории «Лучший российский исполнитель» за престижную награду будут бороться «Ленинград», Баста, Oqjav, Елка и Therr Maitz. Причем Therr Maitz попали в число номинантов благодаря фанатскому голосованию, открытому телеканалом MTV Россия в соцсети Twitter.

Торжественная церемония вручения премий MTV EMA 2016 пройдет 6 ноября.