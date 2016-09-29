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Адель стала третьей в мире обладательницей двух «бриллиантовых» альбомов

13:15 29.09.2016
Адель. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Адель. Фото с офстраницы певицы в Facebook
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Британская певица Адель стала третьей в мире обладательницей двух «бриллиантовых» альбомов, сообщает The Independent.

Как пишет издание, Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) объявила, что альбом Адель «25» разошелся тиражом в 10 миллионов копий. Для певицы это абсолютный рекорд, так как с момента выхода пластинки не прошло еще и года.

Предыдущему альбому артистки «21» (2011) потребовалось на то, чтобы достигнуть этой отметки продаж, два года. Отмечается, что продажи сингла Адель «Hello» сертифицированы как 7-кратная «платина», а ее дебютная пластинка «19» - 3-хкратная «платина».

Еще двумя двукратными обладательницами «бриллиантовых» альбомов являются Бритни Спирс («Baby One More Time» и «Oops I Did It Again») и Селин Дион («Falling InTo You» и «Let's Talk About Love»). 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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