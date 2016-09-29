Бахыт Компот «Крепленый компот из молодильных яблок»

Исполнитель: Бахыт Компот, Название: «Крепленый компот из молодильных яблок»», Стиль: панк-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Группа «Бахыт Компот», как никакая другая, давно нуждалась в упорядоченной антологии — учитывая тот бардак, который традиционно творится с дискографией коллектива. В 90-е годы у них одни и те же песни дублировались из альбома в альбом. И если, допустим, у вас были кассеты «Охота на самку человека» и «Эротоман», то «Кисло» можно было уже не покупать.

В нулевых выпуск свежих релизов наконец-то был поставлен Вадимом Степанцовым на поток. Но и тут не обходилось без множества версий одних и тех же песен, да и состав менялся часто, поэтому единой звуковой картины не получалось. Попытка свести разношерстное степанцовское песенное наследие к какому-то единому знаменателю ощутима в сборнике «Крепленый компот из молодильных яблок».

Тон компиляции задает новая песня «Панк» с забористыми гитарными партиями и припевом «панк или сдыхает или становится краше». Если вам по нутру эта эстетика, значит и последующие композиции пойдут на ура. Здесь есть и неизбежные «Девушка по имени Бибигуль», «Лола» и «Пьяная помятая пионервожатая», которые не теряются в общей массе, но и не перетягивают одеяла на себя. Есть милые безумства в стиле Александра Лаэртского («Замороженные сиськи»). И есть вещи с крепкой литературной основой. Речь, конечно, о «Бухгалтере Иванове», текст которого ученые из МПГУ даже включали в хрестоматию для студентов и аспирантов филфака!

Сборник по-хорошему консервативен. Например, «Бахыт Компот» переделывал «Кладбищенскую клубнику» из медоточивой баллады в рокочущий гитарный боевик, но здесь она, к счастью, представлена в своей исходной версии. Неожиданно хорошо вписался в сборник и стебовый «Клип» - один из редких треков Степанцова, где текст носит подчеркнуто вспомогательный характер.

Релиз вышел на CD и в цифровом варианте. Нам, конечно, ближе первый — хотя бы ради оформления, стилизованного под этикетку какого-то дешевого советского пойла. Как писал Виктор Пелевин, «если нельзя взглянуть на жизнь под тем же углом, можно взглянуть на нее под тем же градусом».