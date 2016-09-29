Вера Брежнева, 8 октября, «Крокус Сити Холл»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Певица, актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН представляет концертную программу, в которой собраны самые любимые песни из альбомов "Любовь спасет мир" и "Ververa".
Зрителей ждут известные хиты, полюбившиеся дуэты и премьеры в исполнении одной из самых красивых, сексуальных женщин нашей эстрады -блистательной Веры Брежневой и гостей концерта. Кажется, все, к чему прикасается Вера Брежнева, имеет успех. И это действительно так: необыкновенно добрая позитивная энергия, песни, пропитанные любовью к жизни и людям, искренность в общении со зрителями завоевали сердца миллионов поклонников.
Вас ждёт незабываемый вечер красоты и музыки. Это нельзя пропустить!
Начало концерта в 18:00.