Бенедикт Камбэртбэч исполнил с Дэвидом Гилмором классику Pink Floyd
Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч присоединился к Дэвиду Гилмору для исполнения классической песни Pink Floyd «Comfortably Numb».
Как пишет The Telegraph, концерт с участием Камбербэтча прошел 28 сентября в лондонском Альберт-Холле. Участие актера стало сюрпризом для всех присутствующих.
«Кто знал, что он может еще и петь?!», - так представил Гилмор Камбербэтча публике.
Отмечается, что ранее Камбербэтч ни разу не выступал на публике и не афишировал свою заинтересованность в музыкальной деятельности. Известно только, что в 2013 году он записал песню для фильма «Август: Графство Осейдж».
В свою очередь Гилмор любит подобного рода коллаборации. Ранее он приглашал для исполнения все той же «Comfortably Numb» Роджера Уотерса, а в 2003 году к нему на сцене присоединялся Дэвид Боуи.