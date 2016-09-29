Бенедикт Камбэртбэч исполнил с Дэвидом Гилмором классику Pink Floyd

Популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч присоединился к Дэвиду Гилмору для исполнения классической песни Pink Floyd «Comfortably Numb».

Как пишет The Telegraph, концерт с участием Камбербэтча прошел 28 сентября в лондонском Альберт-Холле. Участие актера стало сюрпризом для всех присутствующих.

«Кто знал, что он может еще и петь?!», - так представил Гилмор Камбербэтча публике.

Отмечается, что ранее Камбербэтч ни разу не выступал на публике и не афишировал свою заинтересованность в музыкальной деятельности. Известно только, что в 2013 году он записал песню для фильма «Август: Графство Осейдж».

В свою очередь Гилмор любит подобного рода коллаборации. Ранее он приглашал для исполнения все той же «Comfortably Numb» Роджера Уотерса, а в 2003 году к нему на сцене присоединялся Дэвид Боуи.