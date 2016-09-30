Леван Ломидзе: «С сыном Кикабидзе мы были соседями и росли вместе»

Концерт, посвященный 50-летию Левана Ломидзe, первого российского гитариста, признанного на родине блюза, состоится 6 октября в «Крокус Сити Холл»

Леван Ломидзе

На концерте юбиляра со сцены поздравят: Андрей Макаревич («Машина Времени»), Алексей Романов («Воскресение»), Николай Девлет-Кильдеев («Моральный Кодекс»), Андрей Давидян, Этери Бериашвили, Николай Арутюнов («Лига Блюза»), Маша Кац, Chuck Register (США), Вячеслав Горский («Квадро»), Сергей Манукян, Фрэнд.

Мы решили узнать у матерого блюзмена, как он дошел до «Крокуса» и что его связывает с этими прославленными людьми.

KM.RU: Вашим «крестным отцом» в музыке является Би Би Кинг. Чему он вас научил и как он на вас повлиял?

- B.B. King, это первый блюзмен которого я увидел и послушал вживую. Мне было всего 11 лет , когда попал на его концерт в Тбилиси 1975 году. Я тогда учился в музыкальной школе по классу фортепьяно, но харизма и энергетика великого мастера настолько покорила меня, что я твердо решил освоить блюзовую гитару. Я до сих пор часто возвращаюсь к его творчеству и каждый раз нахожу что то новое для себя.

KM.RU: Каким образом вам удалось подписать контракт с Вашингтонским Блюзовым сообществом?

- Контракт состоялся в следствий ряда событии; 2000 году на фестивале Blues Sur Seine (Франция) наша группа завоевала приз зрительских симпатий, после чего нас охотно стали приглашать разные блюз фестивали Европы. Благодаря развитию интернета, о моей группе Blues Cousins стало известно и в США и нами заинтересовался продюсер из Вашингтона John Millner, который впоследствии и стал менеджером наших туров.

KM.RU: Более ста концертов в США – какие впечатления остались у вас от этого марафона?

- Впечатления самые позитивные, но главным приобретением является уверенность в себе, что чрезвычайно важно для артиста. Плюс, это еще и огромный опыт!

Леван Ломидзе

KM.RU: В чем разница между российской и американской публикой?

- Разницы почти нет, энергетику все чувствую одинаково, разве что, наша публика больше прислушивается к музыке и реагирует боле сдержанно.

KM.RU: Очень интересно узнать, как в вашей музыке проявляется грузинское начало? Ценят ли вас в Грузии, часто ли там играете?

- Грузинский фольклор строится на триольных ритмах, так же, как и блюз, и это мне помогает. К сожалению, в Грузии бываю очень редко.

KM.RU: Каким образом вас судьба свела с сыном Вахтанга Кикабидзе? Что это за человек, как с ним работалось?

- С Кока Кикабидзе мы были соседями и росли вместе. И первую группу организовали совместно. Вахтанг долго наблюдал и не вмешивался, пока не убедился, что мы настроены серьезно и в последствии пригласил в свою программу «В кругу друзей».

KM.RU: А как относитесь к творчеству самого Вахтанга Кикабидзе?

- Вахтанг Кикабидзе - это великая личность и потрясающий артист. В течении многих лет совместной работы я многому у него научился.

KM.RU: Блюз – это по-прежнему «когда хорошему человеку плохо»? Или с течением времени данный тезис подвергся определенной корректировке?

- Данный тезис скорее голливудский слоган, чем реальность. Сегодня блюз - это праздник и радость!

KM.RU: У вас много наград и званий. Какие из них для вас наиболее дороги, почему?

- В возрасте 6 лет моя дочь выступила на соревнованиях по фигурному катанию под мою песню. Этот сюрприз является лучшей наградой!

Леван Ломидзе

KM.RU: Расскажите предысторию получения награды от мэра Москвы за «Рок против наркотиков».

- Это было давно. Инициатором идей явилась Анита Цой и как отец троих детей я с радостью присоединился к команде. Нас поддержало огромное количество артистов, и впоследствии был проведен грандиозный концерт прямо перед Большим театром.

KM.RU: Очень понравился ваш инструментал «Бессонная ночь». Как он сочинялся?

- После приобретения очередной гитары бессонная ночь обеспечена (улыбается). Так все и случилось, новый инструмент - новое вдохновение и впоследствии - новая композиция.

KM.RU: Вашим творчеством я, к сожалению. раньше целенаправленно не интересовался. Но послушал ряд песен в открытых источниках и проникся. С каких альбомов вы бы посоветовали начинать знакомство с вашим творчеством, почему? И где вообще доставать ваши диски на CD?

- Альбомы мои, как правило мне мало нравятся. Всегда рекомендую посетить живой концерт. А CD можно заказать онлайн.

KM.RU: Вы очень часто выступаете в Москве. Только на сентябрь у вас было запланировано 11 концертов. Признайтесь, зачем вам еще «Крокус»? И как вы его намерены собрать в наше кризисное время?

- «Крокус» для меня, это подведение итогов и источник новых вдохновении. Помните, уверенность в себе чрезвычайно важна для артиста.

KM.RU: Что вас связывает с каждым гостевым участником вашего концерта? Какие совместные номера планируете?

- Глубокое уважение к их личностям и мастерству. Прозвучат мировые хиты блюза, наряду с оригинальными композициями . Будет очень жарко! Я так думаю (смеется).

Фото предоставлено организаторами концерта