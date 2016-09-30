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Робби Уильямс показал досуг российских олигархов

17:22 30.09.2016

Популярный британский певец Робби Уильямс выпустил видеоклип, посвященный развлечениям и причудам российских олигархов.

Клип был снят на композицию «Party Like a Russian», которая вошла в новый альбом исполнителя «Heavy Entertainment Show». Пластинка увидит свет 4 ноября.

В композицию включены фрагменты классического «Танца рыцарей» Сергея Прокофьева, а на протяжении всего видеоклипа в кадре танцуют балерины в откровенных нарядах. Сама же песня рассказывает о богатом русском, который приуменьшает денежные средства всей нации, строит собственную космическую станцию, «потому что может», и никогда не улыбается.

Стоит отметить, что Робби Уильямс неоднократно выступал в России. Его последний концерт в Москве состоялся в апреле 2015 года.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки
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