Робби Уильямс показал досуг российских олигархов

Популярный британский певец Робби Уильямс выпустил видеоклип, посвященный развлечениям и причудам российских олигархов.

Клип был снят на композицию «Party Like a Russian», которая вошла в новый альбом исполнителя «Heavy Entertainment Show». Пластинка увидит свет 4 ноября.

В композицию включены фрагменты классического «Танца рыцарей» Сергея Прокофьева, а на протяжении всего видеоклипа в кадре танцуют балерины в откровенных нарядах. Сама же песня рассказывает о богатом русском, который приуменьшает денежные средства всей нации, строит собственную космическую станцию, «потому что может», и никогда не улыбается.

Стоит отметить, что Робби Уильямс неоднократно выступал в России. Его последний концерт в Москве состоялся в апреле 2015 года.