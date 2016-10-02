Выведение абортов из ОМС будет способствовать росту частных абортариев

Выведение процедуры искусственного прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) будет способствовать коммерцианализации этой медицинской процедуры, считает замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, пишет ТАСС.

По ее словам, такая мера будет только на руку частным абортариям, которые поднимут цены на эту процедуру. Полный же запрет абортов приведет к росту так называемых «криминальных» абортов, что гораздо опаснее и несет большой риск здоровью женщины, вплоть до летального исхода.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой вопросы, касающиеся охрану здоровья и проблему профилактики абортов и помощи беременным.

Обе стороны отметили важность профилактики абортов путем проведения доабортного консультирования и оказания социальной и психологической помощи беременным женщинам.

Также Минздрав РФ до конца текущего года разработает взвешенное решение по абортам. «Мы разрабатываем механизмы, которые позволили бы, с одной стороны, государству показать свое негативное отношение к абортам, с другой стороны, не нарушать репродуктивное здоровье женщины», - отметила Скворцова.