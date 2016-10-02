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Выведение абортов из ОМС будет способствовать росту частных абортариев

09:17 2.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Выведение процедуры искусственного прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) будет способствовать коммерцианализации этой медицинской процедуры, считает замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, пишет ТАСС.

По ее словам, такая мера будет только на руку частным абортариям, которые поднимут цены на эту процедуру. Полный же запрет абортов приведет к росту так называемых «криминальных» абортов, что гораздо опаснее и несет большой риск здоровью женщины, вплоть до летального исхода.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка Анной Кузнецовой вопросы, касающиеся охрану здоровья и проблему профилактики абортов и помощи беременным.

Обе стороны отметили важность профилактики абортов путем проведения доабортного консультирования и оказания социальной и психологической помощи беременным женщинам.

Также Минздрав РФ до конца текущего года разработает взвешенное решение по абортам. «Мы разрабатываем механизмы, которые позволили бы, с одной стороны, государству показать свое негативное отношение к абортам, с другой стороны, не нарушать репродуктивное здоровье женщины», - отметила Скворцова.

Темы: Беременность и роды, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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02.10.2016, 12:54
P.S.

Наверное, это одна из самых пугающих находок всех времен. Она была сделана в 1988 году во время раскопок в Ашкелоне, расположенном на юге Израиля. В центре внимания ученых оказался древнеримский канализационный коллектор, куда попадали отходы из местных бань. Под одним из таких заведений были найдены тысячи принадлежащих младенцам костей: всего, как предполагается, там нашли останки примерно 100 детей. Ученые считают, что это была не баня, а некое заведение, где убивали новорожденных. Сейчас это звучит дико, однако в те времена ребенок сразу после рождения считался неодушевленным, и если отец его не признавал, то младенца можно было умертвить.
Согласно одной из версий, среди убитых были дети местных проституток, а само заведение было публичным домом. В этом случае младенцев мужского пола убивали сразу, а вот девочек могли оставить, чтобы в будущем они пополнили ряды «жриц любви». Вообще, в Римской империи детоубийство было довольно распространено. Одним из первых этот обычай осудил греко-еврейский философ Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. – ок. 50 н. э). Впоследствии данная практика жестко порицалась приверженцами христианской религии.
02.10.2016, 12:50
Ну выдали

Те кто залетел в первый раз никогда и не делали это законно и открыто. Они запретят это делать семейным парам, которые не в состоянии в наше время содержать Неждана. Тупость и жестокость женщин стоящих во власти, так и тех кто влетает, поражает.
02.10.2016, 12:43
Гы-гы - в старое время считалось

это простите в какое?

При чем тут Вавилон...
Человечество за 2000 лет не изменилось.
Сексуальная раскрепощенность была свойственна даже венценосным особам, не знаю как с этим у них,а у нас они были помазанники божьи !
А сколько извращений было в древней Греции.
------------
Наша верхушка проворовалась и пытается сэкономит на народе.
Ишь что после выборов придумали. В Испании был на эту тему референдум. у нас только выборы прошли. Почему референдум не строили.

ЗЫ. В эти выборы были желающие в знак протеста проголосовать за Парнас.
Доиграются. На носу 2017 год.
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