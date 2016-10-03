Юбилей Ивана Охлобыстина, 12 октября, «Крокус Сити Холл»

Вы когда-нибудь были на концерте, куда публика приходит не только для развлечения и отдыха, но и для того, чтобы лично пообщаться с артистом, почувствовать его энергетику и поразмышлять на философские темы вместе с ним?

А ведь именно такие встречи проводит талантливый режиссер и сценарист, создавший более 30 кинокартин, актер, снявшийся в более чем 70 фильмах и сериалах, за которые получил десятки российских и международных наград, в том числе приз «Серебряный Орел» за лучшую режиссуру на МКФ в Чикаго и премию «Любимый актёр» в Украине.

Православный священник, отец Анфисы, Евдокии, Варвары, Василия, Иоанны, Саввы, монархист, ультра-патриот, байкер, Иван Чужой, музыкант, спортсмен, фотограф, блоггер, общественный деятель, программист, ракетчик, журналист, писатель, бизнесмен, охотник, художник, кузнец, велосипедист, Леопольд Роскошный, путешественник, боец восточных единоборств, капеллан «Ночных волков», автомобилист, секретарь союза Кинематографистов СССР, фотограф, мотоциклист, стрелок, меценат, продюсер, рок-н-рольщик, кандидат в мастера спорта по шахматам и, конечно, любимый всеми Доктор Быков… Проще говоря: Иван Охлобыстин.

12 октября мы приглашаем вас в Крокус Сити Холле, чтобы вместе с Иваном отпраздновать его пятидесятилетний юбилей. У каждого пришедшего появится возможность стать услышанным, получить ответы на свои вопросы, а также оценить специально подготовленные друзьями артиста выступления. Группа «Чайф», Александр Ф. Скляр и Гарик Сукачев исполнят любимые песни Охлобыстина, дочь Варя выступит в дуэте с Сергеем Галаниным, а коллеги по актерскому цеху – Михаил Ефремов, Вадим Демчог, Дмитрий Харатьян, Никита Высоцкий и Михаил Горевой – порадуют драматическими отрывками.

Как говорил герой Ивана Охлобыстина – Гера Кремов из к/ф "8 1/2 долларов" – «Будет круто!».