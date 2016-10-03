«ЧайФ», 8 октября, YotaSpace

Группа «ЧайФ» отпразднует свой 31-й день рождения концертами в трех столицах в октябре 2016 года

Петербургский концерт состоится 6 октября в клубе «Аврора», 8 октября музыканты будут отмечать день рождения в столичном клубе YotaSpace, а 28 сентября – принимать поздравления в своем родном Екатеринбурге на сцене «Телеклуба».

- Это будет очень разгильдяйская и неформальная программа, где будут песни и из новых альбомов, то есть песни 2000-х годов, и очень редкие вещи, что называется, для знатоков, - рассказал лидер коллектива Владимир Шахрин в интервью «Нашему радио». - Все потому что наверняка на день рождения придут люди, которые действительно любят группу "ЧайФ» и знают песни группы «ЧайФ».