Песня «Лето — это маленькая жизнь» станет товарным знаком

Российский певец Олег Митяев решил превратить название одной из своих песен — в товарный знак.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», соответствующую заявку Митяев направил в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Речь идет о словосочетании «Лето — это маленькая жизнь». Как говорится в сообщении, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение в качестве товарного знака данного словосочетания. «Словесный элемент выполнен в кириллице буквами оригинального шрифта. Выше выполнен изобразительный элемент в виде композиции, в центре которой стилизованное изображение скрипичного ключа, от которого расходятся солнечные лучи», - обозначено в заявке.

Также Митяев подал заявку о регистрации товарного знака «Мировые песни». Комментировать свое решение музыкант отказался.

«Лето — это маленькая жизнь» считается одной из популярных песен Олега Митяева. На его счету также такие композиции, как «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Крепитесь люди, скоро лето», «В осеннем парке», «Фрагмент» («Тронется, еще чуть-чуть — и поезд тронется»), «Давай с тобой поговорим».