Вокалистка группы «СЛОТ» ввергла в ступор судей шоу «Голос»

Настоящий фурор вызвало неожиданное появление среди участников шоу «Голос» вокалистки группы «СЛОТ» Дарии Ставрович

Нуки в «СЛОТе» © KM.RU, Евгений Стукалин

Девушка, более известная поклонникам молодежной тяжелой музыки под псевдонимом Нуки, исполнила на слепых прослушиваниях энергичную песню The Cranberries «Zombie». Своей ураганной энергетикой (действующей не в ущерб техничности вокала) она пробрала до костей судей «Голоса», и в результате к ней повернулись все.

Несмотря на это, наставники шоу были явно не знакомы с творчеством Нуки, чувствуя себя немного не в своей тарелке. Диму Билану выступление девушки натурально впечатало в кресло (куда он взобрался с ногами, в панике прикрывая лицо). На лице Леонида Агутина было написано изумление (дескать, и такое бывает?). Полина Гагарина не уставала расточать восторженные комплименты. И лишь вальяжный Григорий Лепс заявил, что неформально одетой девушке не помешало бы «бальное платье». В ответ певица попросила не разочаровывать ее и — направилась прямиком в его команду.

В мире тяжелой музыки Нуки хорошо известна. Эрудит Кирилл Немоляев, на протяжении многих лет сотрудничавший с группой «СЛОТ» в качестве музыкального продюсера, отзывался корреспонденту KM.RU о ней так: «Участники «СЛОта» - это люди с огромным опытом, но при этом молоды и телом, и душой плюс. Плюс такой удивительный человек, как Дария Ставрович, которая сейчас уже является абсолютно самодостаточной единицей. Дай Бог, чтобы ее хватило и на «Слот», и на сольный альбом! Дария настолько разносторонний вокально и актерски целеустремленный человек, что из нее можно слепить все, что угодно».

Нуки в «СЛОТе» © KM.RU, Евгений Стукалин

Зачем «Голос» понадобился самой Нуки? В ответ на этот вопрос певица заявила корреспонденту «КП» следующее: «Чтобы широкая аудитория узнала, что существует определенного рода музыкальная культура, по телевизору которую увидеть нельзя. Это музыка достойна быть услышанной — у нее есть своя философия, энергия и харизма».

Нуки в «СЛОТе» © KM.RU, Евгений Стукалин

Популярность альтернативной музыки, в русле которой работает Дария Ставрович, в России оставляет желать лучшего. «Во всем мире альтернатива — часть шоубизнеса и мейнстрим. У нас в стране это не так, - продолжает Нуки. - Это несправедливо. Так уж сложилось. Вкусовщина, наверно. Кроме того, под формат я не прогибаюсь. Да и меня никто не ограничивает. Нет никакого давления — полная свобода. Я могу выбирать репертуар. Может быть, мне повезло наставником: Григорий Лепс достаточно свободен во взглядах. Он, пожалуй, анархист на «Голосе» (смеется). Так что я остаюсь честной перед собой и никакого дискомфорта не испытывает».

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Нуки в «СЛОТе» © KM.RU, Евгений Стукалин

Говоря о выборе Григория Лепса в качестве насттавника, Ставрович замечает: «Думаю, он хорошо чувствует меня и не станет давать то, что мне не по душе. Мою визитную карточку Григорий Викторович, думаю, не станет уничтожать (имеется в виду особенный «кричащий» тембр голоса, который достигается техникой расщепления связок, Лепс и сам часто поет так — Авт.). К тому же, как говорят, организаторы сбавили осторожность и разрешают артистам выбирать репертуар. В общем, я не в обломе».

Нуки в «СЛОТе» © KM.RU, Евгений Стукалин

Дария Ставрович, состоявшаяся певица, но не факт, что в «Голосе» ей разрешат исполнять собственный репертуар. «Посмотрим, - осторожно выскаызвается по этому поводу она. - У проекта есть правила. Кто-то из наставников точно подметил, что это караоке-шоу. Есть определенный формат. Посмотрим — будем работать так, чтобы остаться собой».

Нуки в «СЛОТе» © KM.RU, Евгений Стукалин

Пятый сезон шоу «Голос» обещает быть одним из самых интересных и неоднозначных, потому что туда ужи «просочилось» множество россйиских звезд. Один из них — Александр Панайотов, тоже попавший в команду Лепса. «Сам в шоке от своего поступка, - прокомментировал это событие Панайотов «КП». - «Голос» я смотрел начиная с первого сезона. И только ленивый не подходил ко мне с вопросом: «Когда ты туда?». Конечно, я давно не появляюсь на телеканалах, но при этом я действующий артист. Зачем мне занимать чье-то место? Но последняя капля переполнила чашу в этом году, когда я был членом жюри конкурса Академии Игоря Крутого в Сочи. Там мои друзья Рита Дакота и Влад Соколовский убедили меня все же отправить заявку на «Голос»».

Панайотов утверждает, что прошел в «Голос» на общих основаниях: «Взял номерок, приклеил себе на грудь и встал в общую очередь. В этом году я попал в ДТП - практически второй раз родился. После этого случилась серьезная переоценка ценностей. И я решил: если жизнь так коротка, нельзя тратить время на гордыню, уныние по поводу забвения или комплексы. Это надо искоренить и при первой же возможности выходить на сцену. Я не претендую на лавры или чужое место под солнцем, но я буду работать на равных условиях со всеми. В «Голосе» участвовали артисты и гораздо популярнее меня».

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