Трент Резнор напишет музыку к фильму о теракте на Бостонском марафоне

Лидер знаменитой группы Nine Inch Nails Трент Резнор вновь объединится с композитором Аттикусом Россом для работы над музыкой к кинофильму, сообщает The Guardian.

Речь идет о новом фильме режиссера Питера Берга «День патриота». Картина будет рассказывать о терактах в Бостоне в 2013 году. Сюжет киноленты строится вокруг комиссара бостонской полиции Эда Дэвиса и его работе по поиску террористов.

В проекте снимаются Кевин Бэйкон и Марк Уолберг. Отмечается также, что в фильме будут использованы реальные кадры тех событий.

«Я очень горд тем, что Резнор и Росс согласились работать над фильмом. Они привнесут в него душу и ярость», - отметил Берг.

Трент Резнор и Аттикус Росс часто работают вместе над саундтреками к фильмам. Они написали музыку к таким лентам, как «Девушка с татуировкой дракона», «Социальная сеть». За работу над саундтреком к последней картине они получили множество престижных призов, в том числе и «Оскар». Ранее музыканты объявили, что будут писать музыку к фильму Леонардо ДиКаприо о борьбе с изменением климата.

Премьера фильма «День патриота» намечена на 21 декабря текущего года.

Террористический акт в Бостоне произошел 15 апреля 2013 года на финише Бостонского марафона, в его зрительской зоне. С интервалом в 12 секунд произошло два взрыва, в результате которых погибло три человека и пострадало более 280 человек.