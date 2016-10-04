Худрук Пермского театра оперы и балета назван дирижером года

Влиятельный немецкий журнал об академической музыке Opernwelt опубликовал результаты ежегодного опроса музыкальных критиков, которые выбирали самых ярких персон и события классической музыки.

Как сообщается на официальной странице издания в Facebook, всего в этом году в опросе принимали участие около 50 критиков Европы и США. По итогам опроса дирижером года стал художественный руководитель Пермского театра оперы и балета и оркестра Теодор Курентзис. Отмечается, что маэстро победу принесли его «периодические радикальные музыкальные интерпретации».

Режиссером года стал генеральный директор берлинской Комише-опер Барри Коски (Австралия) за постановку оперы Верди «Макбет» в Цюрихской опере. Лучшим оперным театром 2016 года признана Государственная опера Штутгарта, а оперным спектаклем - «Четверг» Штокхаузена (цикл «Свет») Базельского театра.

В список также попали баритон Кристиан Герхаер (Германия), сопрано Эльза Драйзиг (Франция), композитор Георг Фридрих Хаас (Австрия), Фрайбургский театр и оркестр Баварской государственной оперы под руководством Кирилла Петренко.

Журнал Opernwelt («Мир оперы») — ежемесячное немецкое издание о значимых оперных и балетных событиях, происходящих в оперных театрах по всему миру. Каждый октябрь Opernwelt выпускает номер, в котором подводит итоги года в мире академической музыки.

Теодор Курентзис - греческий и российский дирижер. Он окончил Греческую консерваторию, а затем обучался дирижированию в Санкт-Петербургской государственной консерватории. Курентзис постоянно сотрудничает с оркестром «Виртуозы Москвы», Большим симфоническим оркестром (БСО), Российским национальным оркестром (РНО), Государственным академическим симфоническим оркестром (ГАСО), оркестром «Новая Россия». С оркестром «Pratum Integrum», объединившим лучших российских исполнителей старинной музыки на исторических инструментах, подготовил, исполнил и принял участие в записи СD первой русской симфонии — «Симфонии C-dur» Максима Березовского. С 2003 года — постоянный дирижёр Национального филармонического оркестра России (НФОР). В январе 2011 г. назначен на пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета имени Чайковского.

