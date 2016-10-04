Детский конкурс талантов «Утренняя звезда» вернется в обновленном формате

Продюсерский центр Григория Лепса и популярный телеведущий Юрий Николаев объявили о возрождении популярного телевизионного конкурса «Утренняя звезда».

Программа возродится в новом формате, который предусматривает не только телевизионный конкурс, но и интернет-отбор. Конкурс открыт для детей и подростков от двух лет до 21 года включительно. Заявить о себе и побороться за победу можно будет в таких категориях, как «Вокал», «Музыка», «Хореография. Танец», «Фристайл», «Кино», «Театр» и «Семья».

Участникам предлагается загрузить яркое и короткое видео на официальном сайте проекта. Первый отбор будет осуществляться голосованием интернет-пользователей. После чего конкурсантов отсмотрит профессиональное жюри во главе с Юрием Николаевым. В состав жюри также вошли режиссер Борис Грачевский, исполнители Сергей Лазарев и Зара, режиссер-хореограф Театра им. Вахтангова Анжелика Холина, продюсер конкурса Аркадий Юркевич.

Лучшие участники по мнению жюри получат возможность побороться за победу в телевизионной версии конкурса на одном из центральных каналов.

Телевизионная передача «Утренняя звезда» выходила на Первом канале и на канале ТВЦ с 7 марта 1991 по 3 августа 2003 года. Она дала путевку в мир шоу-бизнеса многим современным российским звездам, таким, как группа t.A.T.u, Сергей Лазарев, Валерия, Пелагея и многим другим. Программа стала первым в истории мирового телевидения конкурсом талантов с участием детей.