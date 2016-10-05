Власти родного города Принса не дали разрешение на открытие его музея

Власти американского города Шанхассена (Миннесота) отложили решение о разрешении открытия музейного комплекса в особняке поп-певца Принса, сообщает Minnesota Public Radio News.

Ранее сообщалось, что поместье Принса Paisley Park, расположенное в родном городе исполнителя, станет музеем и будет открыто для экскурсий с 6 октября текущего года. Управляющая компания Bremer Trust наняла команду людей, которые работают над музейным комплексом Элвиса Пресли — Graceland в Мемфисе (Теннеси). И на сегодняшний день они продали экскурсионные туры в поместье Принса на три месяца вперед.

Экскурсия предполагала посещение особняка площадью 6 тысяч кв.м, где была расположена звукозаписывающая студия, частный музыкальный клуб, а также показы его памятных вещей.

Отмечается, что две недели назад, открытие музея было одобрено. Однако на специальном заседании данная идея натолкнулась на непредвиденное противодействие некоторых представителей городской администрации. Они заявили, что жителей города беспокоит вероятность превращения этой местности в туристический центр, что повлечет за собой значительное увеличение трафика, а это может быть небезопасно для детей, которые в основном передвигаются на велосипедах.

В свою очередь мэр города идею открытия данного музея поддерживал и призывал совет города дать разрешение на это, отметив, что со стороны владельцев поместья они встречали полное содействие по всем вопросам, в том числе и связанным с возможным увеличением трафика.

Однако городской совет отложил принятие решения на неопределенный срок. О том, что делать тем, кто уже приобрел билеты на экскурсии в поместье Принса, пока не сообщается.

Популярный певец Принс был найден мертвым в своем поместье Paisley Park 21 апреля текущего года. Причиной смерти музыканта стала случайная передозировка анальгетика фентанила, который Принс ввел себе самостоятельно.