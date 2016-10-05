Децл подал иск против Басты на 1 миллион рублей

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, подал иск против своего коллеги по сцене рэпера Басты, сообщается на сайте телеканала «360».

Причиной судебного разбирательства стала перепалка музыкантов на платформе микроблогов Twitter. Децла оскорбила запись Басты, в которой тот назвал музыканта «лохматое чмо».

Толмацкий счел, что данное высказывание «причиняет ему моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях и порочит его деловую репутацию». В исковом заявлении говорится, что на Twitter-аккаунт Басты подписано 262 тысячи человек, а потому распространенные «сведения» порочат честь и достоинство. Музыкант требует с ответчика 1 миллион рублей в качестве компенсации.

«Так как мы люди публичные, надо держать себя в руках. Есть ведущие, а есть ведомые. Соответственно вторые считают своих кумиров во всем правыми, хотя это не так», - прокомментировал Децл.

Сообщается, что данный эпитет от Басты Децл получил за то, что пожаловался на шум в клубе «Газгольер», расположенный на территории бывшего завода «Арма». «Уже к 22:30 на мероприятия присылают наряд, а @gazgolder по ходу нормально отвалили местным ментам что бы весь район слушал их дерьмо 24/7», - написал Толмацкий в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Баста уже называл Децла подобным эпитетом. В первый раз это стало в ответ на интервью Толмацкого изданию Rap.ru