Григорий Лепс отказался работать с бывшей солисткой «Ленинграда»

Бывшая вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс вошла в состав жюри музыкального онлайн-конкурса «Высшая проба», пишет Life.ru.

В конце марта текущего года девушка покинула проект Сергея Шнурова, решив сконцентрироваться на сольном творчестве. Однако ее дебютный клип на песню «Держи» был в пух и прах раскритикован поклонниками и критиками, которые отмечали в первую очередь совершенно нелепую графику в силе 90-х.

Несмотря на свое желание стать самостоятельной артисткой, Вокс пыталась стать частью продюсерского центра Григория Лепса. Но, как пишет издание, там она встретила вежливый отказ.

По словам источника издания, Лепса связывают приятельские отношения со Шнуровым. «Он уважает его творчество, потому работать с Вокс он отказался», - поделился инсайдер.

Сама певица призналась, что думала о возможности сотрудничества с Лепсом. Но по ее словам, детально она этот вопрос не поднимала и не обсуждала.

Алиса Вокс была солисткой группы «Ленинград» с 2012 года. Именно она исполнила громкий хит «Экспонат». Шнуров уволил певицу объяснив это тем, что с ней стало трудно работать, а на ее место взял двух новых певиц.