Украинские «диванные патриоты» срывают концерт Наташи Королевой в Киеве

Проведение концерта Наташи Королевой, запланированного на 14 декабре в Киеве, оказалось под большим вопросом

Наташа Королева

Местные «свидомные патриоты» начали огульно обвинять артистку в «поддержке аннексии Крыма». Формальным поводом стал тот факт, что лона в прошлом году снималась в Крыму в фильме «Домик на юге». «14 декабря во дворце "Украина", директором которого Роман Недзельский, состоится концерт российской поп-звезды, которая открыто поддержала оккупацию Крыма Московией. Она снималась в одной из главных ролей в фильме "Сдается дом со всеми неудобствами" (окончательное название фильма. - Прим. ред) в Крыму», - написал блогер Марат Сайфулин.

Что касается самого Романа недзельского, то он Наташу Королеву защитил. «Меня всегда удивляли диванные патриоты, которые своими руками даже собачьей будки не сделали, зато пьют пиво «Балтика», курят Беломорканал и пишут «патриотические» статьи против Наташи Королевой и указывают, кому на концерт не ходить, - приводит его слова «КП Украина». - Напомню таким, что Наташа Королева - киевлянка, ее мама Любовь Порывай - гражданка Украины. И, кстати, именно мать Королевой - организатор концерта, а дворец «Украина» ей в этом помогает, поскольку семья артистки живет не здесь, а в Майами. Считаю, мы должны собирать, а не рассеивать таланты. А те, кто ругают Королеву за съемки в Крыму в фильме «Домик на юге» с удивлением узнают, что съемки происходили еще до аннексии полуострова».

Наташа Королева

Напомним, что Наташа Королева недавно перебралась в Майами. «Решение поселиться в США далось ей большим трудом. «Пару лет назад моя мама, Людмила Ивановна, завела разговор о том, как хорошо было бы привезти сына Архипа к ней в Майами (они с мужем там живут постоянно), отдать в школу, чтобы и язык подтянул, и окреп — все же здешний климат явно комфортнее московского, - рассказала Королева в интервью tele.ru. - Она приводила аргумент за аргументом, начиная с того, что рядом с ее домом очень сильная муниципальная школа с высшим рейтингом — 10 баллов, при этом обучение для жителей района бесплатное. К концу учебного года местные школьники бодры, свежи и веселы, а наши — зеленого цвета с черными кругами под глазами (смеется). «Наташа! Подумай о здоровье ребенка!» — говорила мне мама».

Фото с сайта kino-teatr.ru