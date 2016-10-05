Кирилл Немоляев сделал наследие Паулса яблоком раздора

Ровно год назад Кирилл Немоляев впервые представил в клубе «Швайн» концертное воплощение своего давнего проекта «Комические куплеты»

Официально о распаде ансамбля металлического шлягера «Бони НеМ» пока не объявлялось, но, похоже, деятельность его пока приостановлена. У Кирилла и без этого хватает забот, среди которых — бесперебойная запись новых релизов международного пауэр-проекта Forces United и работа над либретто рок-оперы «Мавзолей». Ну и, разумеется, концерты с расширенным вариантом «Комических куплетов», коих неутомимый Немоляев уже успел дать не менее десяти.

Если год назад новый концертный проект Кирилла казался сугубо элитарной забавой, то выступление 24 сентября в том же «Швайне» оказалось более доступным по форме. Чувствовалось, что за минувший срок Немоляев обкатал программу, нашел нужную верную интонацию и доходчивый способ донесения своих идей до аудитории. Вполне освоились и его новые музыканты. Настолько, что барабанщик со своим неиссякающим красноречием порою затмевал самого Немоляева, который в определенный момент попросил его поумерить пыл.

За год кавер-версии бэнда обросли дополнительным «мясом». В прошлом сентябре «Увезу тебя я в тундру» просто исполнялась под вальс, а сейчас Немоляев скрестил ее с «Hafanana» Африка Симона. Интересно, содержится ли в этом намек на старую песню московскйо группы «Мистер Твистер» «Чучундра»: «Мне без тебя одному ну как в дыму, как негру в тундре»?

Добавил интриги и специально приглашенный гость — один из первых бас-гитаристов «Бони Нем» Андрей Гукленгоф. Был даже период, когда его броская фамилия входила в название одной из немоляевских групп, так что персона во всех отношениях значимая. С Гукленгоффом Кирилл записывал в 90-х зверскую версию «Бухгалтера» Алены Апиной, а в «Швайне» они ее исполнили в элегическом ключе. Как раз за пару дней до концерта появились новости о том, что бухгалтеров вскоре заменят компьютеры, так что это исполнение выглядело реквиемом по уходящей в прошлое негероической профессии.

Не было привычного героизма и в «Каскадерах», так как Немоляев ее исполнил от лица... жеманного гея. Учитывая, как много в кино расплодилось актеров нетрадиционной ориентации (с виду — вполне мужественных и даже брутальных), выглядела эта интерпретация правдоподобно и, увы, злободневно.

Зато прибавилось удали в «Угонщице» из репертуара Ирины Аллегровой. На сей раз Немоляев посвятил песню присутствовавшему в зале комментатору «Формулы-1» Алексею Попову. Благодаря этому обстоятельству второй куплет обогатился именами реальных гонщиков и нешуточными коллизиями. Подобную стилизацию под комментирование матча Немоляев, помнится, сделал в записанном с Дмитрием Губерниевым треке «Ветер биатлона».

Несмотря на такие адресные посвящения и «точечные удары», концерт в «Швайне» отнюдь не выглядел неким междусобойчиком. В «Бабушка рядышком с дедушкой» из наследия великого Раймонда Паулса Немоляев устроил флешмоб, научив зрителей выкрикивать по очереди имена мифических персонажей — Ба, Бушкаря, Дышкомзде и ДушкОй. За право произносить пикантное «Дышкомзде» некоторые немоляевские поклонники чуть не подрались, и со стороны это выглядело крайне потешно.

Концерт в «Швайне» снимало независимое немецкое телевидение для какой-то своей передачи. Немоляев посвятил дорогим гостям ресторанную версию «рамштайновского» шлягера «Du Hast». Потрясенные немцы остались до конца концерта, хотя изначально планировали отснять только первую его половину.