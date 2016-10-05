Найк Борзов «Молекула» (2 CD)

Исполнитель: Найк Борзов, Название: «Молекула», Стиль: этнотехно, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Прогрессивно мыслящие рок-музыканты пост-советской формации, относится к акустике с некоторым предубеждением. Вышколенные многочасовыми репетициями, избалованные добротными инструментами и искушенные комфортными клубами с хорошим звуком, они вряд ли будут переходить к такому формату вынужденно — из-за отсутствия стабильного состава или скромного арсенала ресурсов. Когда такие музыканты все-таки записывают камерные альбомы — это значит назрела необходимость для радикальных экспериментов, поэтому получается, как минимум, интересно и необычно.

Найк Борзов не исключение. Лет десять назад он изредка выступал сольно с гитарой — и на этом все, пожалуй, ограничилось. Идея «Молекулы» возникла тогда, когда Борзов дал со своими музыкантами дал ряд «анплагтов» и придумал емкий термин «этнотехно» - рок-н-ролл, который играли в Средневековье. Помните, как в фильме Романа Качанова «Даунхаус» покорному боярину рубили голову палачи Ивана Грозного под борзовскую «Виртуальную шараду»? «Молекула» примерно о том же: кругом всё зыбко и нестабильно, человеческая жизнь ничего не стоит, погибнуть можно в любую минуту, но на душе мир и покой.

В этом контексте привычные для Борзова «лужи крови» и «крушения в подземке» смотрятся в альбоме даже более естественно, нежели в стандартно звучащих песнях. Лишенные привычного лоска композиции, действуют на слушателя похлеще оголенных проводов. Какой бы ни казалась трагичной «Последняя песня», на фоне красивейшего гитарного соло боль всегда отходила на задний план. А теперь она бьет наотмашь, «твой нерв на исходе», но почему-то хочется испытывать эту сладкую муку вновь и вновь.

Баса нет вовсе, нежнейшие гитары располагают к доверительной атмосфере, клавишные (за которые, между прочим, отвечают целых три музыканта) придают происходящему планетарный масштаб. Отдельного разговора заслуживает перкуссия и кахон специалистки по африканской музыке Алены Шленской. С помощью этих аналогово звучащих инструментов девушка то имитирует ритм учащенно бьющегося сердца («Упасть-пропасть»), то умело моделирует рейв-вечеринку («Приснится мне»), то трогательно пускает ставшую почти детской «Лошадку» рысью.

Помимо хорошо знакомых вещей, в альбоме две впервые изданные песни, которые тоже ассоциируются скорее с детской непосредственностью или подростковым максимализмом. «Ева» могла бы озвучивать какой-нибудь мультфильм о поиске и обретении принцем принцессы, а «Молекула» помогает слушателю с удивлением обнаружить в Борзове еще и талант рок-барда. Правда, поет он утешительно не у походного костра, нацепив дурацкую лыжную шапочку, а на пожарищах и пепелищах, спрятав лицо под черным капюшоном странствующего менестреля.