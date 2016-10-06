Баста объяснил, почему назвал Децла «лохматое чмо»

Рэпер Баста прокомментировал ситуацию с судебным иском со стороны его коллеги по сцене — Децла.

Как пишет «Лента.ру», конфликт между музыкантами продолжается уже некоторое время. По словам Басты, Децл долгое время был завсегдаем клуба «Газгольер».

«Все было отлично до тех пор, пока ему не сделали замечание, когда он находился, скажем так, в состоянии измененного сознания», - рассказал Баста.

Как отмечает рэпер, подобные инциденты происходили в клубе не один раз. После очередного такого эпизода, Децл, по словам Басты, «вильнул хвостом и пообещал, что будет поливать нас грязью».

Тогда слова Децла всерьез никто не воспринял. А затем в соцсетях стали появляться неодобрительные высказывания о клубе и Басте. «На это я среагировал, как мне кажется, адекватно, назвав лохматым чмо человека, который имитировал дружбу и симпатию», - заявил Баста.

Музыкант отметил, что планирует присутствовать на судебных заседаниях. А также считает необходимым провести лингвистическую экспертизу. Баста, также, добавил, что он всегда считал Децла человеком, «за которого заплатил папа, чтобы сын стал известным».

Децл подал иск на 1 миллион рублей к Басте, посчитав, что эпитет «лохматое чмо», опубликованный в микроблоге рэпера Twitter, причиняет ему моральный вред и наносит ущерб деловой репутации.