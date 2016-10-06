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Россия изменила своего участника для конкурса «Детское Евровидение»

11:16 6.10.2016
Проект «Живая вода». Фото пресс-службы проекта
Проект «Живая вода». Фото пресс-службы проекта
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Российские кураторы национального отборочного конкурса «Детское Евровидение» поменяли артиста, который будет представлять Россию на основном конкурсе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

Победу в национальном отборе в августе текущего года одержала 14-летняя Софья Фисенко из Новомосковска с песней «Живая вода».

Однако после победы девушка обратилась в Академию популярной музыки Игоря Крутого (организаторам национального отбора и подготовки конкурсантов), предложив им создать проект, который будет олицетворять ту самую настоящую живую воду. Организаторы пошли навстречу пожеланию российской конкурсантки. В итоге на «Детское Евровидение» отправится не сольный исполнитель, а музыкальный проект, получивший название «Живая вода».

В группу, помимо Софьи Фисенко, вошли её подруги и студентки Академии Саша Абрамейцева, и сестры Кристина и Мадонна Абрамовы. «Я пела и видела глаза всех детей в зале. И в этот момент я четко осознала, что «Живая вода» - это мы, дети, это та энергия и сила, которая разливается с нашими голосами по планете. Я верю, что этой силой, чистотой мы можем изменить многое», - прокомментировала свое решение юная исполнительница.

Финал конкурса «Детское Евровидение» пройдёт 20 ноября на Мальте, в городе Валетте.

Темы: Евровидение, Конкурсы и фестивали, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 11:48
xmyr

И в этот момент я четко осознала, что «Живая вода» - это мы, дети, в группу, помимо Софьи Фисенко, вошли её подруги и студентки Академии Саша Абрамейцева, и сестры Кристина и Мадонна Абрамовы
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Кажница у меня темпиратура...грып.
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