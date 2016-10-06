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Рада отклонила закон об ограничении гастролей российских артистов

15:28 6.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Депутаты Украины в очередной раз отклонили законопроект, ограничивающий гастрольную деятельность артистов из России, сообщает ТАСС.

Автором документа выступил спикер Рады Андрей Парубий. Законопроект предлагал ограничить для граждан России концертные и театральные гастроли по городам Украины. В частности предлагалось выдавать разрешения на гастрольную деятельность только после того, как артист напишет официальное заявление, в котором «осуждают оккупацию территории Украины государством-агрессором».

Также закон предполагал введение запрета на трансляцию музыкальных произведений, которые были созданы артистами из так называемого «черного списка» после 1 января 2014 года.

Слушания законопроекта в Верховной Раде состоялись сегодня, 6 октября. Документ не смог набрать минимально требуемые 226 голосов, за него проголосовали только 174 депутата. Ранее Парубий уже ставил этот законопроект на голосование, с тем же «отрицательным» результатом.

Напомним, на Украине действуют так называемые «черные списки», в которые попали книги и фильмы, созданные на территории РФ. В список запрещенных книг вошли 38 изданий, а в списке запрещенных кино- и телефильмов на текущий момент значится более 430 наименований. Кроме того на Украине действует список российских и мировых деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». В него входят 83 человека.

Темы: Украина, Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Шоу и представления в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 16:11
Керм

Где начинается наша попса, Крым, работа или газ, там заканчивается весь укро-бред про гидность, незалэжность и бандерапридэ.
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