Рада отклонила закон об ограничении гастролей российских артистов

Депутаты Украины в очередной раз отклонили законопроект, ограничивающий гастрольную деятельность артистов из России, сообщает ТАСС.

Автором документа выступил спикер Рады Андрей Парубий. Законопроект предлагал ограничить для граждан России концертные и театральные гастроли по городам Украины. В частности предлагалось выдавать разрешения на гастрольную деятельность только после того, как артист напишет официальное заявление, в котором «осуждают оккупацию территории Украины государством-агрессором».

Также закон предполагал введение запрета на трансляцию музыкальных произведений, которые были созданы артистами из так называемого «черного списка» после 1 января 2014 года.

Слушания законопроекта в Верховной Раде состоялись сегодня, 6 октября. Документ не смог набрать минимально требуемые 226 голосов, за него проголосовали только 174 депутата. Ранее Парубий уже ставил этот законопроект на голосование, с тем же «отрицательным» результатом.

Напомним, на Украине действуют так называемые «черные списки», в которые попали книги и фильмы, созданные на территории РФ. В список запрещенных книг вошли 38 изданий, а в списке запрещенных кино- и телефильмов на текущий момент значится более 430 наименований. Кроме того на Украине действует список российских и мировых деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». В него входят 83 человека.