На Снуп Догга подали в суд из-за фанатской давки на концерте

Популярные рэперы Снуп Догг и Уиз Калифа оказались в центре судебного разбирательства.

Как пишет TMZ, на музыкантов подан иск за инцидент, произошедший на их концерте в августе текущего года, когда несколько зрителей пострадали из-за рухнувшего ограждения.

Среди пострадавших оказалась 16-летняя девушка, в интересах которой и подан судебный иск ее родственниками. Они обвинили музыкантов в том, что они оказались не в состоянии обеспечить безопасность публики на своем концерте, а также сами спровоцировали фанатскую давку, в результате которой несколько человек получили травмы.

В частности, в иске говорится, что в середине выступления музыканты со сцены призвали зрителей приблизиться к сцене: «Тащите свои задницы сюда!». Толпа фанатов рванула к сцене, снеся ограду и сбив с ног несколько рядов зрителей, стоявших ближе к сцене.

В результате падения девушка получила серьезный перелом запястья. Истцы также отмечают, что пострадавшая профессионально занималась чирлидингом, однако эта травма «поставила крест на ее карьере». Сумма судебного иска не называется. Комментарии музыкантов изданию получить не удалось.