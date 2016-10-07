В Москве пройдет рок-семинар в честь юбилеев Рок-клубов трех столиц

Междисциплинарный семинар «Русский рок. Время назад» состоится 25 и 26 ноября в экспозиционно-мемориальном отделе «Пресня» Музея современной истории России.

Семинар посвящен 35-летию Ленинградского рок-клуба, 30-летию Свердловского рок-клуба, 30-летию Московской рок-лаборатории. На заседаниях предполагается обсудить широкий круг вопросов, связанных с историей, современным состоянием, спецификой и поэтикой русского рока, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

К участию приглашаются представители различных областей научного знания (историки, филологи, искусствоведы, киноведы, социологи, психологи, музееведы, архивисты, философы и др.). Срок подачи заявок и тезисов для публикации — до 15 октября 2016 года. Срок подтверждения своего участия в заседаниях — до 10 ноября. Начало первого заседания — 25 ноября в 10.30 утра.

Организаторы - Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Государственный музей современной истории России», Летовский семинар Российского государственного гуманитарного университета, Редакция сборника «Русская рок-поэзия: текст и контекст».