Врачи подарили вокалисту AC/DC надежду на возвращение на сцену

Вокалист знаменитой австралийской группы AC/DC Брайан Джонсон может в скором времени вернуться на сцену.

Как пишет издание NME, американская медицинская компания Asius, которая специализируется на слуховой технике, сейчас разрабатывает несколько приборов, которые могут помочь Джонсону.

По словам представителей компании именитый музыкант уже опробовал некоторые из новых разработок и остался доволен. «То, что Джонсон согласился на совместный эксперимент, позволило нам найти поддержку нескольких крупных инвесторов. Без него это было бы невозможно. Ему не терпится испытать миниатюрный вариант нашего аппарата, который почти готов», - рассказали они.

Отмечается, что новая технология позволит Джонсону вернуться на сцену и продолжать выступать без какого-либо риска потери слуха.

Напомним, весной 2016 года Брайан Джонсон объявил о том, что вынужден покинуть сцену, так как врачи пригрозили ему полной потерей слуха из-за уровня громкости, который сопровождает все шоу. Для продолжения гастролей AC/DC пришлось пригласить другого вокалиста, коим стал фронтмен Guns’N’Roses Эксл Роуз.

Однако, несмотря на оптимистичные прогнозы враче, возможно, что возвращаться Джонсону будет банально некуда. В конце лета о своем решении уйти из AC/DC после окончания турне заявил бас-гитарист Клифф Уильямс. В 2014 году из-за развивающейся деменции группу покинул гитарист Малькольм Янг, в 2015 году из-за проблем с законом из группы был уволен барабанщик Фил Радд. Сейчас единственным оригинальным участником AC/DC остался гитарист Ангус Янг. Официально группа о прекращении своей деятельности не заявляла.