Минкультуры РФ создаст каталог патриотической музыки

Министерство культуры РФ объявило о создании публичного каталога патриотической музыки, сообщает ТАСС.

Музыкальный каталог будет размещен на официальном сайте ведомства в специальном разделе «Открытые данные». Там будут размещены произведения о родине, о людях страны.

Отмечается, что каталог создан совместно с Фондом Тихона Хренникова. На данный момент реестр насчитывает 8 тысяч записей. Дополнением к каталогу станет спецпроект Минкультуры «Музыка о Родине», который будет запущен на сайте «Культура.рф».

Представители Фонда им. Тихона Хренникова считают, что данный каталог важен тем, что поможет познакомить и сохранить забытые по историческим причинам произведения. «У нас были две волны забвения — в 1917 и 1991 годах. Музыка, считавшаяся патриотической до революции, после нее не исполнялась. То же самое произошло с патриотической советской музыкой. Но несмотря на идеологию, многие произведения были написаны искренне, они хорошего качества», - отметили они.

Отмечается, что будет опубликована небольшая часть произведений. Многие записи не сохранились, их требуется воссоздать. «Есть много малоизвестных композиторов, много информации, которую нужно искать в архивах, музеях», - добавили представители фонда.

Точная дата запуска проекта пока не сообщается.