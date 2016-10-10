]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Алла Пугачева готовится к масштабному гастрольному туру

11:03 10.10.2016
Алла Пугачева © KM.RU
Алла Пугачева © KM.RU

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева готовится вернуться на сцену, так утверждает портал «СтарХит» со ссылкой на композитора Олега Жолтикова.

По его словам Пугачева приобрела у него две песни, тексты для которых написала давняя соратница Примадонны, поэтесса Наталья Касимцева.

«В сентябре Алла Борисовна приобрела у меня две песни. Первая называется «Пою мужчинам», вторая - «Собачье дело». Надеюсь, премьеры всех новых песен она устроит на концерте в Москве, после чего, насколько я знаю, планирует отправиться в большой гастрольный тур по городам России», - рассказал изданию Жолтиков.

По словам композитора, это его первый опыт сотрудничества с Примадонной. Пугачева также приобрела восемь песен у Касимцевой. Как пишет издание, большой сольный концерт Пугачевой запланирован на первую половину 2017 года.

Алла Пугачева объявила о прекращении сценической деятельности в 2009 году. Ее последний сольный концерт состоялся в марте 2010 года. С тех пор она появляется только как приглашенный гость на разных «сборных» концертах, а также выступает на корпоративах. Несмотря на это она записала несколько новых треков.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Звезды российского шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.10.2016, 13:09
Контрразведчик

Поистаскалась А.ПуГалкина, пластинки уже никто не покупает. На заработки собралась, что ж неплохо под "мафон" рот раскрывать за деньги.
10.10.2016, 13:01
Юля с Бали

О,я,я !
ЖолтикоФФ и косинцеффа - это хитовая сила !
Не сомневаюсь,что АБ с ее 100 миллионами евро выбрала именно эти глыбы :)))
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.