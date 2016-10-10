Алла Пугачева готовится к масштабному гастрольному туру

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева готовится вернуться на сцену, так утверждает портал «СтарХит» со ссылкой на композитора Олега Жолтикова.

По его словам Пугачева приобрела у него две песни, тексты для которых написала давняя соратница Примадонны, поэтесса Наталья Касимцева.

«В сентябре Алла Борисовна приобрела у меня две песни. Первая называется «Пою мужчинам», вторая - «Собачье дело». Надеюсь, премьеры всех новых песен она устроит на концерте в Москве, после чего, насколько я знаю, планирует отправиться в большой гастрольный тур по городам России», - рассказал изданию Жолтиков.

По словам композитора, это его первый опыт сотрудничества с Примадонной. Пугачева также приобрела восемь песен у Касимцевой. Как пишет издание, большой сольный концерт Пугачевой запланирован на первую половину 2017 года.

Алла Пугачева объявила о прекращении сценической деятельности в 2009 году. Ее последний сольный концерт состоялся в марте 2010 года. С тех пор она появляется только как приглашенный гость на разных «сборных» концертах, а также выступает на корпоративах. Несмотря на это она записала несколько новых треков.