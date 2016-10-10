Жизнь Джона Леннона превратится в черно-белый комикс

Биография знаменитого британского исполнителя, участника The Beatles Джона Леннона станет графической новеллой.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в основу комикса ляжет роман французского писателя Давида Фонкиноса «Леннон», увидевший свет в 2010 году.

В своей книге Фонкинос рассказал историю легендарного «битла» через призму вымышленных бесед музыканта с психотерапевтом. В частности, в книге рассказывается о его детстве, достижении всемирной славы, сольной карьере, отношениях с Йоко Оно.

Графическая новелла «Леннон» будет выполнена в монохромной эстетике и увидит свет в мае 2017 года.