С Сосо Павлиашвили сняли запрет на въезд в Азербайджан

Азербайджанские власти исключили популярного исполнителя Сосо Павлиашвили из списка персон нон-грата. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Азербайджана.

Вместе с Павлиашвили «зеленый» свет на выступления в Азербайджане получил исполнитель Тимур Темиров. Отмечается, что оба исполнителя сами обратились к азербайджанским властям с просьбой разрешить им въезд в страну.

В своем обращении исполнители выразили «большое уважение народу Азербайджана, его культуре, музыке», а также изъявили желание посетить страну. Оба певца в ближайшее время готовы дать сольные концерты в Баку.

Павлиашвили и Темиров были внесены в черный список Азербайджана после того, как местные СМИ сообщили об их поддержке политики Армении в отношении Нагорного Карабаха. Так, Павлиашвили в 2004 году дал там сольный концерт, а Темиров спел в 2010 году песню антиазербайджанской направленности.