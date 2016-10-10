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С Сосо Павлиашвили сняли запрет на въезд в Азербайджан

14:13 10.10.2016
Сосо Павлиашвили. Фото Вадима Чуприна с сайта wikipedia.org
Сосо Павлиашвили. Фото Вадима Чуприна с сайта wikipedia.org

Азербайджанские власти исключили популярного исполнителя Сосо Павлиашвили из списка персон нон-грата. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Азербайджана.

Вместе с Павлиашвили «зеленый» свет на выступления в Азербайджане получил исполнитель Тимур Темиров. Отмечается, что оба исполнителя сами обратились к азербайджанским властям с просьбой разрешить им въезд в страну.

В своем обращении исполнители выразили «большое уважение народу Азербайджана, его культуре, музыке», а также изъявили желание посетить страну. Оба певца в ближайшее время готовы дать сольные концерты в Баку.

Павлиашвили и Темиров были внесены в черный список Азербайджана после того, как местные СМИ сообщили об их поддержке политики Армении в отношении Нагорного Карабаха. Так, Павлиашвили в 2004 году дал там сольный концерт, а Темиров спел в 2010 году песню антиазербайджанской направленности. 

Темы: Азербайджан, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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10.10.2016, 18:19
Vbrc

Азербайджан укропские ухватки повторяет?
10.10.2016, 16:00
Николай Дадиани

Сосо Павлиашвили такой же грузин, как я китайский император. Обычный тифлисский полукровка с армянскими и еврейскими корнями.
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