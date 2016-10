На шоу «Голос» в команду Гагариной попал мнимый внук Луи Армстронга

Забавная ситуация сложилась на шоу «Голос».

Наставников покорил чернокожий певец, который пел под великого Луи Армстронга шлягер Барри Уайта «My first my last my everything». К нему повернулась лишь Полина Гагарина, и он взял ее в свою команду. Григорий Лепс же поинтересовался, не племянник ли он Луи Армстронга, а тот, не моргнув глазом ответил, что внук.

При этом назвался мужчина Чарли Армстронгом и за кулисами шоу вел себя спесиво, глядя на остальных участников свысока. «В это же время члены его группы поддержки предлагали всем конкурсантам сделать фото «со звездой, — рассказала Life.ru одна из участниц кастинга. — Честно говоря, у всех за кулисами были серьезные сомнения в подлинности его родства с Луи Армстронгом».

В распоряжении Life.ru оказались документы мнимого внука Армстронга и, согласно им, выяснилось, что на самом деле это 46-летний гражданин Нидерландов, некий Чарли Парнелл (Charlie Parnell). «Мне стыдно за свой профессионализм и репутацию, за эту работу с аферистом, — сообщил изданию экс-директор «Армстронга», попросивший не называть его фамилии. — Когда от меня прозвучал вопрос Чарли: "Вы вообще имеете отношение к тому самому Луи?", — ответ последовал неоднозначный: "Решать только тебе, как ты подумаешь, так и будет". Меня сразу это насторожило, ну а потом мне стало известно, что свидетельство о рождении, которым Чарли так гордится, липовое».

Долго с певцом никто работатть не мог. «Чарли всех доводил, — говорит его экс-директор, — Он реально хорошо поёт, всегда живьём, его голос действительно не отличить от Армстронга. Но он смотрится лишь как пародист сродни Галкину или Пенкину. Чарли — очень неадекватный человек. Он позволял себе постоянно орать на всех, материть и закатывать истерики по пустякам».

Несмотря на то, что, согласно официальным биографическим сведениям, у Луи Армстронга не было своих детей, Чарли продолжает настаивать на своем родстве с легендой. «Послушайте, мне не хочется об этом говорить. Понимаете, это что-то очень личное для меня. У меня есть моё свидетельство о рождении. Это всё сплетни! Вы действительно верите всему, что говорится? В СМИ многое говорят, что в Москве чуть ли не людоеды живут. Вы им верите? Да я даже не собираюсь оправдываться!»