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На шоу «Голос» в команду Гагариной попал мнимый внук Луи Армстронга

12:32 10.10.2016 , Антон Крайний
Полина Гагарина © KM.RU, Наталья Ступникова
Полина Гагарина © KM.RU, Наталья Ступникова
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Забавная ситуация сложилась на шоу «Голос».

Наставников покорил чернокожий певец, который пел под великого Луи Армстронга шлягер Барри Уайта «My first my last my everything». К нему повернулась лишь Полина Гагарина, и он взял ее в свою команду. Григорий Лепс же поинтересовался, не племянник ли он Луи Армстронга, а тот, не моргнув глазом ответил, что внук.

При этом назвался мужчина Чарли Армстронгом и за кулисами шоу вел себя спесиво, глядя на остальных участников свысока. «В это же время члены его группы поддержки предлагали всем конкурсантам сделать фото «со звездой, — рассказала Life.ru одна из участниц кастинга. — Честно говоря, у всех за кулисами были серьезные сомнения в подлинности его родства с Луи Армстронгом».

В распоряжении Life.ru оказались документы мнимого внука Армстронга и, согласно им, выяснилось, что на самом деле это 46-летний гражданин Нидерландов, некий Чарли Парнелл (Charlie Parnell). «Мне стыдно за свой профессионализм и репутацию, за эту работу с аферистом, — сообщил изданию экс-директор «Армстронга», попросивший не называть его фамилии. — Когда от меня прозвучал вопрос Чарли: "Вы вообще имеете отношение к тому самому Луи?", — ответ последовал неоднозначный: "Решать только тебе, как ты подумаешь, так и будет". Меня сразу это насторожило, ну а потом мне стало известно, что свидетельство о рождении, которым Чарли так гордится, липовое».

Долго с певцом никто работатть не мог. «Чарли всех доводил, — говорит его экс-директор, — Он реально хорошо поёт, всегда живьём, его голос действительно не отличить от Армстронга. Но он смотрится лишь как пародист сродни Галкину или Пенкину. Чарли — очень неадекватный человек. Он позволял себе постоянно орать на всех, материть и закатывать истерики по пустякам».

Несмотря на то, что, согласно официальным биографическим сведениям, у Луи Армстронга не было своих детей, Чарли продолжает настаивать на своем родстве с легендой. «Послушайте, мне не хочется об этом говорить. Понимаете, это что-то очень личное для меня. У меня есть моё свидетельство о рождении. Это всё сплетни! Вы действительно верите всему, что говорится? В СМИ многое говорят, что в Москве чуть ли не людоеды живут. Вы им верите? Да я даже не собираюсь оправдываться!»

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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10.10.2016, 17:53
Любопытный

А кто такие Последователи внука Луи Армстронга?
10.10.2016, 14:02
Последователи внука Луи Армстронга

Руки прочь от нашего героя! Он - настоящий и хороший, заботливый внук своего дедушки!
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