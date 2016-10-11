Суд отклонил рассмотрение иска рэпера Децла к Басте

Басманный суд Москвы отказался рассматривать судебный иск Кирилла Толмацкого, известного как Децл, к рэперу Басте, сообщает РИА Новости.

Децл подал исковое заявление о защите чести и достоинства в Басманный суд Москвы на минувшей неделе. Причиной судебного разбирательства стала запись, сделанная Бастой в своем микроблоге Twitter, где он назвал Децла «лохматое чмо». В ответ Децл подал иск с требованием возместить моральный ущерб, который его адвокаты оценили в 1 миллион рублей.

По данным агентства, суд вернул иск заявителю и рекомендовал ему обратиться в суд по месту жительства ответчика — в Ростов-на-Дону. Адвокаты Децла никак пока не прокомментировали это решение суда.

Ранее Баста заявлял, что не будет оправдываться за свои резкие слова и планирует присутствовать на всех судебных заседаниях по этому делу.