]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Суд отклонил рассмотрение иска рэпера Децла к Басте

09:25 11.10.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Басманный суд Москвы отказался рассматривать судебный иск Кирилла Толмацкого, известного как Децл, к рэперу Басте, сообщает РИА Новости.

Децл подал исковое заявление о защите чести и достоинства в Басманный суд Москвы на минувшей неделе. Причиной судебного разбирательства стала запись, сделанная Бастой в своем микроблоге Twitter, где он назвал Децла «лохматое чмо». В ответ Децл подал иск с требованием возместить моральный ущерб, который его адвокаты оценили в 1 миллион рублей.

По данным агентства, суд вернул иск заявителю и рекомендовал ему обратиться в суд по месту жительства ответчика — в Ростов-на-Дону. Адвокаты Децла никак пока не прокомментировали это решение суда.

Ранее Баста заявлял, что не будет оправдываться за свои резкие слова и планирует присутствовать на всех судебных заседаниях по этому делу.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире хип-хопа , Шоу-бизнес
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.