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Приходько предложила организовать конвой для россиян на «Евровидении-2017»

11:05 11.10.2016
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Украинская поп-певица Анастасия Приходько предложила организовать конвой для российской делегации на популярном международном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве.

Как рассказала артистка в интервью украинскому изданию «Апостроф. Лайм», она считает, что российская делегация «как всегда будет агрессивной и провокативной», чтобы сделать «провокацию в СМИ и заставить о себе говорить».

«Нам надо быть к этом готовыми. Конкурс будет проходить у нас на левом берегу, так пусть российская делегация будет на правом. Под конвоем привезли и увезли обратно. А если честно, я бы вообще, в принципе, не допустила бы Россию в этом году к участию в Евровидении», - категорично заявила Приходько.

Артистка также посоветовала украинскому певцу, участвующему в пятом сезоне российского шоу «Голос», Алексею Панайотову не влезать в «политические игры». Ранее в интервью изданию Life.ru Панайотов заявил, что был бы не против представлять Россию на «Евровидении-2017», тем самым помочь объединить народы Украины и России.

«Я очень настоятельно советовала бы Александру Панайотову не вступать в эти политические игры, потому что его используют не как исполнителя, а как инструмент. Пусть он задумается над тем, стоит ли ему так жертвовать своей карьерой, чтобы потом не выйти на эту сцену», - прокомментировала Приходько.

Анастасия Приходько в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с песней «Мамо» на русском и украинском языках. Она заняла тогда 11 место. Артистка занимает активную проукраинскую позицию с начала конфликта на Донбассе. С 2015 года Приходько является членом украинской Радикальной партии Олега Ляшко.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Украина получила право на проведение престижного музыкального конкурса после победы в 2016 году певицы Джамалы.  

Темы: Россия, Украина, Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 13:24
ВОЛК

А вообще бы нам там делать нечего.
11.10.2016, 13:19
Петров

Кто такую дуру от России на Евровидение послал. Меладзе, если мне не изменяет память. Тоже, наверное, русофоб еще тот. Почему у нас в России их привечают? Затолератились совсем.
11.10.2016, 13:08
во

дура-то. А нашим по-хорошему не надо туда ехать
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