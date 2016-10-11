Приходько предложила организовать конвой для россиян на «Евровидении-2017»

Украинская поп-певица Анастасия Приходько предложила организовать конвой для российской делегации на популярном международном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве.

Как рассказала артистка в интервью украинскому изданию «Апостроф. Лайм», она считает, что российская делегация «как всегда будет агрессивной и провокативной», чтобы сделать «провокацию в СМИ и заставить о себе говорить».

«Нам надо быть к этом готовыми. Конкурс будет проходить у нас на левом берегу, так пусть российская делегация будет на правом. Под конвоем привезли и увезли обратно. А если честно, я бы вообще, в принципе, не допустила бы Россию в этом году к участию в Евровидении», - категорично заявила Приходько.

Артистка также посоветовала украинскому певцу, участвующему в пятом сезоне российского шоу «Голос», Алексею Панайотову не влезать в «политические игры». Ранее в интервью изданию Life.ru Панайотов заявил, что был бы не против представлять Россию на «Евровидении-2017», тем самым помочь объединить народы Украины и России.

«Я очень настоятельно советовала бы Александру Панайотову не вступать в эти политические игры, потому что его используют не как исполнителя, а как инструмент. Пусть он задумается над тем, стоит ли ему так жертвовать своей карьерой, чтобы потом не выйти на эту сцену», - прокомментировала Приходько.

Анастасия Приходько в 2009 году представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с песней «Мамо» на русском и украинском языках. Она заняла тогда 11 место. Артистка занимает активную проукраинскую позицию с начала конфликта на Донбассе. С 2015 года Приходько является членом украинской Радикальной партии Олега Ляшко.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Украина получила право на проведение престижного музыкального конкурса после победы в 2016 году певицы Джамалы.