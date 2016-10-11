Оскроносный композитор посвятил свою новую песню Путину

Знаменитый американский певец и композитор Рэнди Ньюман представил первый трек, записанный за последние восемь лет, пишет The Washington Post.

Композиция посвящена российскому лидеру Владимиру Путину, она стала первым синглом с готовящегося к релизу нового альбома Ньюмана, который должен увидеть свет в начале 2017 года.

Как пишет издание, песня рассказывает историю Путина с разных точек зрения. По словам Ньюмана на создание этого трека его вдохновила композиция 1940-х годов «Stalin Wasn’t Stallin» группы Golden Gate Quartet, рассказывающая о Гитлере и Сталине.

Композитор отметил, что он хотел показать, что не существует только черного или белого, все гораздо сложнее. Именно поэтому в его песне Путин часто испытывает сомнения в своих решениях и ему требуется поддержка окружения.

«Я хотел показать его просто человеком, которым он, собственно, и является. Я не верю в то, что музыка меняет мир. Так поведение Мадонны оказало больше влияния на молодое поколение, чем творчество Дилана, к примеру», - рассказал Ньюман.

Премьеру же композиции сопровождает комментарий композитора: «Это песня, посвященная великому мировому лидеру. Надеюсь, она ему понравится. Знаю, что понравится».

Рэнди Ньюман известен своими работами в кинематографе. Его композиции звучат в таких популярных мультипликационных фильмах, как «История игрушек», «Приключения Флика», «История игрушек 2», «История игрушек 3» и «Корпорация монстров». Ньюман является обладателем двух Оскаров — за композицию «If I Didn’t Have You» («Корпорация монстров») в 2002 году и «We Belong Together» («История игрушек: Большой побег») в 2011. В своей коллекции наград Ньюман имеет также четыре премии «Грэмми», две «Эмми» и три «Энни».