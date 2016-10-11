Выиграй билеты на юбилейный концерт баяниста Айдара Гайнуллина!

Солист Московской областной филармонии Айдар Гайнуллин отметит юбилей в Светлановском зале ММДМ 20 октября

Баянист с мировым именем, известный вокалист и композитор, солист Московской областной филармонии Айдар Гайнуллин отмечает юбилей – 35-летие. Концерт, завершающий юбилейный год популярного музыканта, состоится 20 октября в 19:00 в Светлановском зале Московского международного Дома музыки.

Поздравить юбиляра придут звёзды музыкального небосклона, известные артисты, уникальные музыканты-виртуозы: Руководители Центра развития этнической музыки Московской областной филармонии, заслуженные артисты РФ Андрей (контрабас) и Михаил (фортепиано) Ивановы, лидер группы «Моральный кодекс», заслуженный артист РФ Сергей Мазаев (кларнет), Борислав Струлёв (виолончель), Артём Дервоед (гитара), Сергей Шамов (кахон, ударные), Гайк Казазян (скрипка), Михаил Дзюдзе (контрабас, балалайка), Владислав Лаврик (труба), Яна Хурумова (арфа), Заслуженная артистка РТ Роза Хабибуллина (вокал).

В программе выступит ансамбль «Эйфория», созданный Айдаром Гайнуллиным, а также примут участие коллективы Московской областной филармонии: Государственный академический Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова, Камерный оркестр «Инструментальная капелла», Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры», Ансамбль баянистов «Русский тембр».

У вас есть уникальный шанс попасть на это мероприятие бесплатно. Для этого необходимо быстро и правильно ответить на три несложных вопроса.

1. Какой режиссер снял фильм "Сибирь. Монамур", музыку к которому написал Айдар Гайнуллин?

а) Иван Вырыпаев

б) Слава Росс

в) Андрей Кончаловский

2. За музыку к какому фильму Айдар Гайнуллин получил "Нику"?

а) "Эйфория"

б) "Кислород"

в) "Сибирь. Монамур"

3. Неизменный атрибут сценического образа Айдара Гайнуллина - это...

а) шляпа

б) трость

в) пенсне

Ответы присылайте по адресу: conkurs_km@mail.ru

Разыгрываем две пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 19 октября.

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на концерт.