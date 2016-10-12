God Save The Queen: Все наши шоу — это дань памяти Фредди и его творчеству

В конце октября в Москву возвращается один из самых ярких трибьют-проектов, посвященный легендарной британской группе Queen – аргентинская группа Dios Salve a la Reina (God Save The Queen).

Коллектив образовался в 1999 году. В 2004 году группа отправилась в свой первый европейских тур, а в 2007 на фестивале Montreux Jazz Festival музыканты имели честь встретиться с мамой Фредди Меркьюри, которая видела их выступление на фестивале и была поражена потрясающим сходством с оригинальными музыкантами Queen.

Dios Salve a la Reina. Фото с офстраницы группы в Facebook

В Россию они впервые приехали в 2014 году на фестиваль Kubana. Этот опыт оказался более чем позитивным. И вот, спустя два года группа вновь выступит в Москве. Примечательно, что шоу состоится всего через 1,5 месяца после того, как поклонники Queen отмечали 70-летие Фредди Меркьюри. И что может быть лучше, чем еще раз вспомнить наследие великого музыканта да еще и увидеть аутентичное шоу.

В преддверии концерта Dios Salve a la Reina в Московском международном доме Музыки 24 октября мы немного поговорили с фронтменом и вокалистом группы Пабло Падином.

Dios Salve a la Reina. Фото с офстраницы группы в Facebook

KM.RU Привт, Пабло! Твоя группа Dios Salve a la Reina хорошо известна в Латинской Америке и Европе, но вот в России он ней знают не так много. Ты создал группу в 1998 году, как началась эта история? Почему ты решил создать трибьют-группу Queen?

Пабло: Я и мои четыре друга часто играли музыку Queen, я думаю именно так все и началось. Тогда у нас не было представления, что делать дальше, мы просто получали от этого удовольствие и просто приятно проводили время!

KM.RU У тебя всегда была такая поразительная схожесть с Фредди Меркьюри?

Пабло:На самом деле в самом начале у меня не было ни длинных волос, ни усов — ничего что бы напоминало Фредди. Но однажды, около двух лет назад кто-то сказал мне, почему бы мне не отрастить усы. И вот он я сегодняшний (смеется)!

Dios Salve a la Reina. Фото с офстраницы группы в Facebook

KM.RU: Многие трибьют-группы просто копируют оригинальную музыку и вока. Dios Salve a la Reina создает аутентичное шоу Queen. Почему ты решил пойти по этому пути? Было сложно получить разрешение на использование оригинальных костюмов и других элементов шоу в твоих выступлениях?

Пабло: Это был длительный процесс воссоздания шоу максимально близкого к оригиналу. Мы понимали, люди хотят видеть Queen на сцене и мечтают об этом, так что мы решили воссоздать все на максимально высоком уровне.

Dios Salve a la Reina. Фото с офстраницы группы в Facebook

KM.RU Как поклонники Queen отреагировали, когда ты только начал выступать с такими Queen-трибьют шоу? Было ли какое-то напряжение между тобой и фанами Queen в самом начале?

Пабло: Нет, никакого напряжения. Когда люди видят шоу, они не могут поверить, что они часть этого, они счастливы, что их мечта увидеть «настоящий» Queen наконец-то сбылась.

KM.RU Расскажи нам о других участниках твоей группы. Они были с тобой с самого начала или лайн-ап группы менялся со временем.

Пабло: Нас было четверо, когда мы это начали. God Save the Queen от и до наш совместный проект и часть нашей жизни.

Dios Salve a la Reina. Фото с офстраницы группы в Facebook

KM.RU Я предполагаю, ты наблюдаешь за тем, что происходит с оригинальными участниками Queen. Что ты думаешь об их концертах с Адамом Ламбертом и Полом Роджерсом?

Пабло: Я видел только Queen с Полом Роджерсом. Это было здорово увидеть Брайана Мэя и Роджера вместе, хотя несомненно эти концерты совершенно иные без Фредди.

KM.RU У тебя была возможность встретиться с оригинальными участниками Queen?

Пабло: Я встречался с Брайаном Мэем много лет назад, это было незабываемо.

Dios Salve a la Reina. Фото с офстраницы группы в Facebook

KM.RU Я слышала, ты встречался с мамой Фредди Меркьюри. Можешь рассказать нам об этом?

Пабло: Да ! Мы встретили ее в Монтрё несколько лет назад. Это было что-то невероятное видеть маму Фредди так близко…

KM.RU Когда я смотрела ваши видео на YouTube, я наткнулась на концертную запись с симфоническим оркестром. Это был разовый эксперимент или вы делаете более или менее регулярные шоу подобного рода?

Пабло: Да, мы играли с оркестром в Португалии в этом году и к счастью мы можем играть с ними по всему миру. Мы планируем сделать несколько таких шоу в 2017 году.

Dios Salve a la Reina. Фото с офстраницы группы в Facebook

KM.RU Буквально через пару недель ты будешь выступать в России. Что ты ожидаешь от этого концерта?

Пабло: Мы счастливы вернуться в Россию. У нас был отличный опыт общения с вашей публикой раньше и мы надеемся увидеть всех снова (улыбается). Наши первые концерты были просто потрясающими. В первый раз мы выступали на фестивале Kubana и это был один из самых необычных экспериментов в нашей концертной жизни. Лето, Россия — это то, чего ты никогда себе даже представить не мог. И огромная сцена. Мы получили массу удовольствия.

Dios Salve a la Reina. Фото с офстраницы группы в Facebook

KM.RU На каких сценах ты предпочитаешь выступать — небольших клубах или фестивальных площадках?

Пабло: Чем больше площадка, тем для нас лучше.

KM.RU В сентябре меломаны отмечали 70-летие Фредди Меркьюри. Делал ли ты какое-то шоу к этой дате, планируешь ли как-то отметить эту дату на московском концерте?

Пабло: Все наши шоу — это дань памяти Фредди и его творчеству! Надеюсь, вам оно придется по душе.

KM.RU Спасибо за твои ответы. Увидимся на концерте в Москве.