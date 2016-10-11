Алена Апина разводится с мужем-продюсером

Певица Алена Апина надумала разводиться со своим мужем после 25 лет брака

Алена Апина

По совместительству, супруг певицы Александр Иратов является также и ее продюсером. Причиной Апина называет усталость друг от друга и отсутствие общих точек соприкосновения. Пресс-служба артистки подтвердила информацию о разводе. «Они решили расторгнуть брак, сохранив при этом достоинство, взаимное уважение и хорошую память о совместно прожитых годах», - говорит пресс-секретарь Алены Апиной информагенству ИнтерМедия.

Пресс-служба от лица певицы настоятельно попросила журналистов и интернет-пользователейсоблюдать реноме и не заниматься спекуляциями на ее личной жизни. Напомним, что у Александра и Алены подрастает 15-летняя дочь Ксении, которую может ранить любая неосторожно поданная информация.

Алена Апина

Напомним, что совсем недавно Апина призналась, что очень много времени проводит с дочерью в Испании. О муже при этом не было сказано ни слова. «Мы фактически вынуждены жить на две страны, по рекомендации врачей из-за нашего климата, - рассказала Апина «Звездному бульвару». - И поэтому много времени проводим в Испании. Для меня это — «День сурка»: каждый вечер походы в рестораны с какими-то знакомыми людьми, разговоры примерно об одном и том же… Но это — временное явление, потому что «валить» навсегда никто не хочет. Даже дочь — она очень патриотичная девочка. Меня это очень радует, потому что для меня уехать навсегда из России было бы неприемлемо. Я человек, который работает с русским языком, я общаюсь на русском языке, пою на русском языке, меня слушают русские люди. Для меня это важно».

Муж певицы Александр Иранов пока воздержался от комментариев о разводе. «Вы меня нисколько не тревожите поздним звонком...я далеко от вас, в Европе, а тут раннее утро, - сказал он дозвонившемуся до него корреспонденту «МК». - До свидания! Столь рано я не готов разговаривать на подобные темы».

Фото с сайта kino-teatr.ru