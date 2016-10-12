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В Крыму появится собственный международный музыкальный конкурс

10:20 12.10.2016

В Крыму появится собственный международный музыкальный конкурс, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что конкурс, получивший название «Голос Крыма», станет аналогом популярного песенного фестиваля «Новая волна». Ожидается, что в «Голосе Крыма» примут участие представители как минимум 15 стран.

Одним из организаторов проекта выступает известный музыкальный продюсер Роберт Рубени, основатель музыкальной компании W Music International Group. В состав жюри войдут только руководители крупнейших звукозаписывающих компаний мира.

Планируется, что 12-15 финалистов, выбранных в ходе предварительных отборочных туров, будут определены к концу текущего года. В течение 3 конкурсных дней финалисты должны будут представить мировой хит, хит своей страны и оригинальный трек. Победители и лауреаты конкурса получат различные призы, включая денежные, а так же возможность записать свою песню в Нью-Йорке на одной из самых знаменитых студий звукозаписи мира Platinum sound.

Проект реализуется совместно Черноморской ассоциацией международного сотрудничества и министерством культуры Крыма. Целью конкурса является поиск талантливых молодых исполнителей как в России, так и за ее пределами. Прием заявок на участие в конкурсе начался 1 сентября.

Фестиваль «Голос Крыма» пройдет в Ялте в августе 2017 года.
 

Темы: Крым, Конкурсы и фестивали, Музыка в мире, Музыка в России
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Комментарии читателей
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12.10.2016, 12:16
Ray Bloom

Зачем?
12.10.2016, 12:04
Карл

Улыбнуло.Международный-типа между Россией и Крымом,так что ли,или между собой внутри себя?
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