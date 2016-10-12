Кобзон и Маликов стали Заслуженными деятелями музыкального искусства

Международный союз музыкальных деятелей, отмечающий в текущем году 30-летие своей деятельности, учредил ряд наград для деятелей музыкальной индустрии, сообщает ТАСС со ссылкой на президента организации, ректора Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александра Соколова.

По словам Соколова, в год 30-летия Союза было решено дать начало новой традиции – награждению специально учрежденными наградами и почетными грамотами артистов и деятелей искусства.

Так звание «Заслуженный деятель музыкального искусства» было присвоено 15 музыкальным деятелям, среди которых Иосиф Кобзон, Александр Градский, Юрий Маликов, Владимир Федосеев, митрополит Волокаламский Иларион.

Награды «За выдающийся вклад в развитие музыкального искусства» были вручены 51 номинанту, а почетной грамотой «За большой личный вклад в развитие творческого союза МСМД» были награждены 50 руководителей музыкальных организаций и искусствоведов.

Международный союз музыкальных деятелей был образован в 1986 году, став правопреемником Всесоюзного музыкального общества. Организация занимается популяризацией музыкальной деятельности, сохранением отечественного музыкального наследия на постсоветском пространстве. Организация объединяет более тысячи музыкантов и 20 ассоциаций, федераций, союзов, фондов, клубов по интересам и обществ, среди которых: Общество им. Рахманинова, Фонд русской классики им. Гуляева, Общество любителей украинской музыки, Вагнеровское общество, Ассоциация Московских хоров и другие.