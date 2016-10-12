Певца Рода Стюарта официально посвятили в рыцари

Знаменитый британский певец Род Стюарт официально был посвящен в рыцари, сообщает BBC News.

Торжественная церемония посвящения прошла в Букингемском дворце, церемонию провел герцог Кембриджский Уильям. О присвоении почетного титула было объявлено летом текущего года. Он был присвоен музыканту королевой Елизаветой II за заслуги в области музыки и благотворительную деятельность.

За свою музыкальную карьеру Род Стюарт продал более 100 миллионов копий своих альбомов, что сделало его одним из самых продаваемых музыкантов в истории. На его счету такие престижные премии как «Грэмми» и Brit Awards. В 2012 году он был включен в британский Зал славы музыки в качестве члена группы The Faces.

Род Стюарт также попал в Книгу рекордов Гиннеса, как музыкант, давший самый посещаемый в истории концерт под открытым небом. Его шоу на пляже в Рио-де-Жанейро в 1994 году посетило порядка 4,2 миллиона человек.